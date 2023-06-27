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美股高升　樂觀背後慎防兩大風險

個人增值 16:50 2023/06/27

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人工智能熱潮帶動美國納指突破去年4月高位，美股升勢繼續蔓延至科技股以外的板塊，標指亦進入技術性牛市，經過五週上升後，這幾天有所回落。儘管VIX波動指數下跌至2020年1月疫情前的低水平，顯示市場情緒偏向樂觀，但樂觀背後市場並非無風險。

歐美日PMI下跌

自去年各地加快加息以壓抑通脹，加息對經濟的影響陸續浮現。近日成熟地區的採購經理人指數（PMI）包括歐元區、美國、日本均有所下跌。美國6月份綜合PMI下降至3個月低位，當中製造業及服務業PMI均較前值有所下跌；歐元區6月份綜合PMI初值由5月的52.8，下降至50.3，並接近盛衰分界線。經濟衰退憂慮上升令資金流入債券市場，美國10年期債息曾下跌至3.7%以下。

7月再加息可能性大

雖然領先指標顯示經濟增長放慢，但是各地官員仍對通脹存有戒心。日前國際貨幣基金組織副行長表示即使歐美快速加息，但仍是低估通脹的壓力，呼籲主要央行繼續加息以應對通脹。同時美聯儲主席上星期在國會聽證會上亦重申，未來仍然有兩次加息的機會，這與最新利率點陣圖所顯示終極利率上升至5.6%是相符合的。不過，從利率期貨所觀察，市場預期7月加息25基點可能性近74%，但9月及11月再加息的可能性不足20%。

從利率期貨及美股早輪的升勢可見，市埸仍然押注美國未來通脹回落的速度能令利率快將見頂。然而，市場要提防美國通脹是否一如預期的回落，今星期五美國將公佈美聯儲關注的個人消費開支平減指數。現時市場預期增幅將較4月數據放慢，若然未來數據一如預期明顯回落，將強化加息週期快將完結的預期，令市場樂觀情緒得以延續。

應採低波幅策略 避免下調壓力

惟近日歐美財金官員對收緊政策的看法，正站在市場的另一方。筆者相信美聯儲正在管理市場對通脹的預期，以防通脹反彈時需要進一步收緊貨幣政策的可能，同時亦透過6月暫停加息以評估加息對經濟的滯後效應。儘管VIX波動指數仍處15以下的低水平，但反映信貸市場的高收益債券孳息率就未有跟隨大幅下跌，顯示市場對信貸情況仍有一定保留。面對已高升的股票市場，投資者在追逐潛在回報時應採取低波幅策略，避免因為加息預期改變或經濟增長放慢帶來的下調壓力。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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撰文 : 張詩琪 中銀香港個人數字金融產品部高級財富策略師

欄名 : 中銀財富解碼

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