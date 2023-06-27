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港ETF受内地投資者青睞　近7成已購入　互聯網／科技主題最受捧

個人增值 15:14 2023/06/27

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布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）發布大中華區ETF投資者調查，顯示內地投資者對香港上市ETF的需求增加：69%的內地投資者透過現有的跨境計劃購買香港上市ETF。62%的內地投資者對風險管理策略感興趣，43%則選擇透過ETF納入滬港通及深港通計劃投資於ESG或主題策略。

近7成内地投資者已購港ETF

調查指，香港上市的ETF深受內地投資者青睞。69%的內地投資者已購入，其中大部分是透過近期推行的ETF納入滬港通及深港通計劃，購買香港上市ETF。19%的內地投資者有計劃透過以上兩種現有跨境計劃購買ETF，反映香港上市ETF的需求強勁。

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62%偏好風險管理策略

今年，內地投資者對香港ETF的風險管理策略需求顯著增加，而對ESG的投資意欲仍然存在。62%的内地投資者表示，如果可以跨境投資香港上市的ETF，他們對風險管理策略感興趣，其次是固定收益（49%），主題和環境、社會與治理（ESG）策略並列第三，均有43%的内地受訪者需要。

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超過半數（55%）的大中華區投資者表示，如果新上市的ETF使用不同的策略或投資，他們將增加使用當地ETF，而56%的投資者指出，若當地上市產品結構的成本低於海外交易所，他們將選擇投資於前者。

互聯網/科技主題最受捧

82%大中華區投資者會在2023將互聯網/科技主題策略加到投資組合中，其次為機器人與人工智能（64%），ESG（62%）。内地投資者青睞的前三大主題策略依次為互聯網/科技、ESG、數碼資產/加密貨幣。香港投資者依次為：互聯網/科技、機器人與人工智能、自動駕駛和電動車。

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機構投資者轉向固定收益ETF

調查顯示，90%的大中華區投資者最有可能將股票納入主動管理型ETF中。不過，研究同時也指，愈來愈多機構投資者轉向固定收益ETF。56%的大中華區投資者已經把超過30%的投資組合資產配置於固定收益ETF。

中國國債ETF是最受内地投資者偏愛的固定收益ETF，62%的人表示未來12月内會增持。香港投資者則最青睞短期債券ETF，而在台灣受歡迎的是公司債券－投資級ETF。

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該調查是BBH 2023全球ETF投資者調查的一部分，其中收集了103位來自大中華區（內地、香港及台灣）以ETF為主的投資者的意見，從中了解他們的ETF應用、挑選和需求情況。上述受訪者中，59%的人管理超過10億美元的資產。77%的受訪者表示，ETF在其投資組合的佔比超過25%。

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