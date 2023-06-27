  • 31°C
香港時間 : 2023627日 (週二) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港ETF受內地投資者青睞　近7成已購入　互聯網／科技主題最受捧

個人增值 15:14 2023/06/27

分享：

分享：

布朗兄弟哈里曼銀行（BBH）發布大中華區ETF投資者調查，顯示內地投資者對香港上市ETF的需求增加：69%的內地投資者透過現有的跨境計劃購買香港上市ETF。62%的內地投資者對風險管理策略感興趣，43%則選擇透過ETF納入滬港通及深港通計劃投資於ESG或主題策略。

近7成内地投資者已購港ETF

調查指，香港上市的ETF深受內地投資者青睞。69%的內地投資者已購入，其中大部分是透過近期推行的ETF納入滬港通及深港通計劃，購買香港上市ETF。19%的內地投資者有計劃透過以上兩種現有跨境計劃購買ETF，反映香港上市ETF的需求強勁。

    點擊圖片放大

62%偏好風險管理策略

今年，內地投資者對香港ETF的風險管理策略需求顯著增加，而對ESG的投資意欲仍然存在。62%的内地投資者表示，如果可以跨境投資香港上市的ETF，他們對風險管理策略感興趣，其次是固定收益（49%），主題和環境、社會與治理（ESG）策略並列第三，均有43%的内地受訪者需要。

    點擊圖片放大

超過半數（55%）的大中華區投資者表示，如果新上市的ETF使用不同的策略或投資，他們將增加使用當地ETF，而56%的投資者指出，若當地上市產品結構的成本低於海外交易所，他們將選擇投資於前者。

互聯網/科技主題最受捧

82%大中華區投資者會在2023將互聯網/科技主題策略加到投資組合中，其次為機器人與人工智能（64%），ESG（62%）。内地投資者青睞的前三大主題策略依次為互聯網/科技、ESG、數碼資產/加密貨幣。香港投資者依次為：互聯網/科技、機器人與人工智能、自動駕駛和電動車。

    點擊圖片放大

機構投資者轉向固定收益ETF

調查顯示，90%的大中華區投資者最有可能將股票納入主動管理型ETF中。不過，研究同時也指，愈來愈多機構投資者轉向固定收益ETF。56%的大中華區投資者已經把超過30%的投資組合資產配置於固定收益ETF。

中國國債ETF是最受内地投資者偏愛的固定收益ETF，62%的人表示未來12月内會增持。香港投資者則最青睞短期債券ETF，而在台灣受歡迎的是公司債券－投資級ETF。

    點擊圖片放大

該調查是BBH 2023全球ETF投資者調查的一部分，其中收集了103位來自大中華區（內地、香港及台灣）以ETF為主的投資者的意見，從中了解他們的ETF應用、挑選和需求情況。上述受訪者中，59%的人管理超過10億美元的資產。77%的受訪者表示，ETF在其投資組合的佔比超過25%。

【AI概念ETF】熱門ETF齊破頂　呢隻入場僅$200、今年回報達40％！

【半導體ETF】受惠AI狂潮　6隻主題ETF大解構、今年以來50%回報的產品

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地假期復市港股有救？ 阿里傳分拆頭炮可留意？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【百物騰貴】盤點香港加價潮　港鐵／巴士／買餸樣樣加　為何香港通脹只有2%？
今日
【百物騰貴】盤點香港加價潮　港鐵／巴士／買餸樣樣加　為何香港通脹只有2%？
就業競爭最激烈　這城市平均399人爭一份工　上海位列第28
今日
就業競爭最激烈　這城市平均399人爭一份工　上海位列第28
想免費升頭等艙？ 前空姐教路︰千萬別穿這3種鞋　國泰則有什麼建議？
2023/06/26
想免費升頭等艙？ 前空姐教路︰千萬別穿這3種鞋　國泰則有什麼建議？
亞洲投資者想有雙位數回報　期望跑贏通脹7.1%　去年平均回報2.2%
2023/06/26
亞洲投資者想有雙位數回報　期望跑贏通脹7.1%　去年平均回報2.2%
【網絡熱話】無入息證明點開信用卡？這張不設最低年薪要求！
2023/06/25
【網絡熱話】無入息證明點開信用卡？這張不設最低年薪要求！
基金 宏觀分析 虛擬貨幣 中國市場 科技產品 ESG ETF 深港通 風險管理 人工智能

上一篇文章

美股高升　樂觀背後慎防兩大風險

下一篇文章

就業競爭最激烈　這城市平均399人爭一份工　上海位列第28
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
【網絡熱話】內地月入3000屬「中等收入」、網民嘲「不如回老家躺平」　香港人賺幾多才是中產？
【網絡熱話】內地月入3000屬「中等收入」、網民嘲「不如回老家躺平」　香港人賺幾多才是中產？
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
凌晨起床搭廉航返工　21歲實習生靠「超級通勤」每月慳6千元
凌晨起床搭廉航返工　21歲實習生靠「超級通勤」每月慳6千元
理財加油站 - 相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款