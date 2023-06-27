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70歲富豪最後悔的事︰沒有儘早教小孩這6個觀念

個人增值 20:30 2023/06/27

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如果小朋友從小沒有接受正確的理財觀念，長大後很有可能犯下嚴重的理財錯誤。現年70多歲的投資顧問及理財暢銷書作者Michael Yardney説道，時至今日，他的小孩也有了自己的孩子，令他最後悔的是沒有儘早教導他的小孩關於個人理財的知識，應該從幼稚園就開始教導他們。

Michael Yardney是澳洲資深地產投資者、顧問公司Metropole 的創始人。

他説，如果時間可以倒流，他將會教導他的小孩以下6項個人理財觀念：

1. 想買到自己想要的東西　就要等待

他説道，如果小朋友想得到一樣自己想要的東西，他們需要自己存錢，等到自己存到足夠的錢後，再去購買想要的這樣東西。

現實中，最大的問題是，父母總是想將最好的給與自己的小孩，害怕小朋友在成長過程中有缺失。你後院有蹦床嗎？每個季節都買新衣服給小孩嗎？小朋友每個星期都有新玩具嗎？如果你都有以上行為，久而久之，你的小孩將會變得沒有耐心，總是期望馬上得到自己想要的東西，從而養成壞習慣。

耐心是非常重要的，與其馬上購買一樣20元的玩具給小孩，不如每個星期給小孩5元用於儲蓄，等到存夠錢後再去購買，讓小孩感受存錢的過程。當他們經歷過存錢過程和等待後，亦會更加珍惜來之不易的玩具。

2. 擁有最多「玩具」的不是人生贏家

Yardney説道，我們都喜歡擁有一些東西，但這種物欲會成為財務管理的絆脚石。我們經常會在社交媒體上看到很多人過著奢侈的生活，他們這種被美化的生活令人羡慕，讓大家覺得自己也要努力工作，在這個世界上擁有更多。

但「擁有更多」並不會讓我們真正富裕，反而是那些無法用錢購買的東西造就富裕的生活，例如一個人的經歷和生活中遇到的人。Yardney認為，真正的財富是當失去所有財產所剩下的東西。

3. 愈早儲蓄　愈快享受複利

使用複利來增加財富不僅僅依賴於金錢，還依賴於時間。事實上，只要有足夠的時間，所存下的錢就會產生更多利息。如果鼓勵小孩儘早儲蓄和投資，他們將更有可能確保自己的財務未來。

4. 更多留意被動收入

並不是所有收入都是一樣的，也分為主動型和被動型。主動型收入是指在工作中獲得的收入，根據相應工作時間獲得收入，如果不去上班，就不能收到薪酬。而被動型收入是指，只工作一次，之後就算不再工作，也能從這份工作中不斷獲得收入，被動收入才是致富的途徑。

例如，房地產投資者們就是這樣的做法，一開始他們努力工作，存下存款，累積到一定存款後進行投資。現在，他們的錢開始為他們工作，並以資本增長和租金回報的形式「被動地」持續為他們提供良好的投資回報。

相關文章︰股神巴菲特兒子 不繼承父業、財富回饋世界 寄語有錢人︰別為子女規劃人生

5. 今天的債務等於明天的痛苦

在年輕的時候，總是覺得及時行樂更重要，不是明天也不是十年後，這個觀念也是導致很多人背負大額信用卡債務或缺乏退休儲蓄的原因。

要儘早告訴小孩，今天的債務會剝奪明天的收入，若在年輕時限制債務，意味著以後對個人財務有更多控制權。

6. 幸運是通過努力獲得的

我們經常會把其他人的成功歸因於「好運」，可能那些成功人士在正確的時間做了正確的事，或認識到正確的人，從而走上成功之路。但真正成功的人會通過艱苦的努力來達到他們所選擇的領域或努力的頂峰。

如果小孩能找到自己熱愛的事情並以此為努力方向，未來將更有可能實現偉大的事情，包括財務自由。

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