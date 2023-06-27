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就業競爭最激烈　這城市平均399人爭一份工　上海位列第28

個人增值 11:42 2023/06/27

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彭博社引述在線簡歷生成網站Resume.io的一項研究，卡塔爾首都多哈（Doha）是全球就業競爭最激烈的市場，平均有399人競爭一個職位；上海位列第28，每一空缺平均有41.3人申請；新加坡排名第32，平均39.4人爭一份工作。

中東3城市佔榜單前三

該研究收集了今年2月LinkedIn上位於全球130座城市和美國各州的招聘信息，統計信息發布後一周內，當地平均有多少人申請公司内部的（In-house）和混合工作職位。結果顯示，多哈競爭最激烈，平均399人申請一個職位；阿聯酋的杜拜（Dubai）第二，平均282.9人爭一份工作；土耳其的伊斯坦布爾第三，每份工作平均有168.3位申請者。該研究沒有列出香港的數據。

全球就業競爭最激烈的城市

    點擊圖片放大

研究指，多哈登頂的原因，可能是由於卡塔爾去年主辦了FIFA世界杯，提振了當地經濟、帶動了酒店和零售等主要行業的發展。據Numbeo的數據，該國是全球平均工資最高的國家之一，且不對個人收入徵稅，無疑吸引了許多求職者。

杜拜和阿布扎比也是競爭最激烈的就業市場之一，這兩個城市也不徵收所得稅。根據LinkedIn的數據，疫情後推動阿聯酋就業市場的一些職位，有專業醫療職位和自由身數字內容工作。 

上海、新加坡分列第22、第33

有6個亞洲城市上榜前50。曼谷位列第13，平均67人競爭一個職位；上海排名第28，每一空缺平均有41.3人申請；首爾第30，每一份工作平均有40.7位求職者申請；新加坡第33，平均39.4人爭一個職位；台北第45，平均每一職位有27.9名申請者；吉隆坡第46，平均25.1人競爭一個職位。

相關文章︰日本「飛特族」、韓國「袋鼠族」興起　為什麼各地青年都躺平？

中國今年就業形勢嚴峻，出現僧多粥少的局面。據人力資源和社會保障部預計，2023屆高校畢業生人數將達到1158萬，同比增加82萬人。《華爾街日報》指，許多畢業生希望進入的IT和互聯網行業雖然現在正在恢復，但它們在前兩年的整治行動中遭重創，阿里、騰訊等巨頭都大規模裁員。而作爲就業增長主要來源的服務業，也在「動態清零」政策中受很大打擊。根據官方統計數據，服務業在2021年僅淨增加了62萬個職位，屬本世紀以來增長最慢。2022年，服務業就業崗位減少近1300萬個。發改委公布的就業數據顯示，今年1-2月份全國16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為18.1%、4.8%。至5月，16-24歲青年失業率上升到創紀錄的20.8%。

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