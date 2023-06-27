【百物騰貴】盤點香港加價潮　港鐵／巴士／買餸樣樣加　為何香港通脹只有2%？

香港地百物騰貴，衣食住行樣樣都加價。港鐵 （00066） 上周日（6月25日）起上調票價，平均加價2.3%，超過90%乘客每程車費上調不多於$0.4，當中75%不多於$0.2。至於跨區通勤的打工仔必備的港鐵月票「都會票」及「全月通加強版」，分別加價$10至$15或1.9%至2.5%。購買7月份月票的乘客，已需要支付新票價，詳情如下：

票種 原價 新價 變幅 都會票 $435 $445 +$10（+2.3%） 全月通加強版 上水/烏溪沙 - 尖東 $485 $495 +$10（+2.1%） 屯門 - 南昌 $515 $525 +$10（+1.9%） 屯門 - 紅磡 $600 $615 +$15（+1.9%） 東涌 - 南昌 $405 $415 +$10（+2.5%） 東涌 - 香港 $635 $650 +$15（+2.4%）

其實在港鐵以外，不同的公共交通工具亦先後加價。香港5家巴士公司6月18日起加價3.9%至7%不等，當中九巴實際平均加3.9%、龍運巴士和城巴的機場線均加4.2%、城巴及新巴的市區線加4.9%、新大嶼山巴士則加7%。港府表示，約87%乘客每程須多付的車費不超過5毫，近乎全部乘客每程要多付的車費都不超過1元。

港鐵平均加2.3% 巴士最多加7%

另外，天星小輪旗下「中環－尖沙咀」和「灣仔－尖沙咀」兩條專營渡輪航線，票價每程增加1元至2.3元，月票的售價將由160元增加至190元，新票價已於今年4月3日開始生效。

掀起這輪加價潮的其中一個原因，是受到俄烏衝突引起的能源危機及疫情影響，導致燃料費不斷上升。中電 （00003） 和港燈 （02638） 自今年元旦加價45.6%和19.8%，今年3月再度上調燃料調整費1.3%及4.7%。隨著電價燃料調整費見頂，港燈宣布調低6月份的燃料調整費，從5月份每度電91.7仙下調至85.7仙，跌幅6.5%。

飲食方面，香港麥當勞今年1月初起上調全線主餐廳產品價格，平均加幅約3%，包括魚柳包、麥樂雞餐等人氣餐點分別加1元及2元。大家樂 （00341） 首席執行官羅德承亦表示，面對食材、包裝和人力成本上升，不排除加價1至2元。

出街食定買餸煮 食材價格密密加

即使不外出用膳，其實買餸煮飯亦受通脹所困。消委會「網上價格一覽通」資料顯示，不少食品、生活用品紛紛加價。例如「百得阿姨 Barilla - 螺絲粉 (n.98) 500克」從一周前（6月19日）的22元加價至27元，升幅5元或22.7%；「公仔 Doll - 公仔麵 - 雞蓉味 103克 x 5」亦加價3元或20%，最新售價18元。

為何香港通脹仍然低？

政府統計處上周二（6月20日）公布，5月份的消費物價指數按年上升2%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響（即基本通脹率）為1.8%。

以不同項目劃分，按年升幅最勁的是煙酒（+19.6%），其次為電力、燃氣及水（+16.6%）。衣履（+5.8%）、外出用膳及外賣（+3.9%）、交通（+1.5%）、住屋（+0.5%）及基本食品（+0.5%）等等，按年均錄得升幅。

大家覺百物騰貴，但通脹升幅卻只有2%，市民「體感通脹」與實際數字有出入，原因是這個「綜合消費物價指數」各個項目所佔的權重都不一樣。當中佔比最重的是私人房屋租金（35.46%），所以香港的通脹率其實最受私人房屋租金影響；其次為外出用膳及外賣（17.05%）及基本食品（10.36%）；然而交通整體（可以細分成巴士車費、電車車費、公共小型巴士車費、的士車費、渡海小輪船費等等）加起來只佔權重6.17%，所以對通脹率變化的影響力較細。

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