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【今日優惠精選】青苗琴行裝修清貨低至1折｜AEON「均一價＋日本食品節」雙重優惠

精明消費 07:30 2023/06/27

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 青苗琴行裝修清貨大減價　低至1折

青苗琴行於6月27日至7月2日期間舉行裝修清貨大減價，多款貨品1折起發售。當中包括全新/二手鋼琴$2,800起、小提琴/長笛/單簧管$498起、木結他/夏威夷小結他4折起、大量中西樂器/配件/琴書/精品1折起。

開倉詳情：

日期：2023年6月27日至7月2日

時間：10:00am - 7:00pm

地點：葵芳葵豐街6號鐘意恆勝中心3樓303室

2. AEON「均一價＋日本食品節」雙重優惠

AEON同步推出「均一價」優惠，有大量日常生活用品、零食、飲品、家品、生活小家電、服裝、玩具等都以$30三件/$70三件/$100三件/$150三件/$300三件/$500三件發售。同場還有「日本食品節」，除了有$99均一價貨品之外，也有不同的果味飲品、啫喱、甜品、涼拌醬料和麵食。

「均一價」

推廣日期：即日至7月12日

地點：全線AEON百貨及超級市場**

**部份貨品只於指定分店發售，詳細請參考網站海報內容或宣傳單張

**所有「均一價」廣告商品於6月24日至25日期間恕無「夏日勁減」推廣照價再折優惠。

「日本食品節」

推廣日期：即日至7月5日

地點：全線AEON百貨及超級市場**

**部份貨品只於指定分店發售，詳細請參考網站海報內容或宣傳單張

3. 優品360急凍優鮮餸／一買即換／會員價優惠

優品360即日至7月6日期間，推出急凍優鮮餸／一買即換／會員價三重優惠。包括任何購物即可加$55換GRAND BATEAU波爾多紅酒750毫升、明治草菇竹筍朱古力（袋裝）12袋裝$30、蛋蛋家族韓國鮮雞蛋10隻裝$19.9（買2件平均價）、NATURE’S FARM美國雞下髀2磅裝$27（買2件平均價）等等。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日消惠優惠

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