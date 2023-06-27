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【退休理財】7成長者收入靠強積金、6成人怕太長命會耗盡儲蓄

個人增值 08:30 2023/06/27

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長者勞碌工作大半生，只為享受更好的退休生活。但隨著人均壽命延長，加上物價通脹使開支大增，退休人士對自己退休能力愈見憂慮。近日一項調查發現，有61%受訪者擔心長壽會耗盡自己的退休儲蓄，難以安享晚年；更有超過七成退休人士表示，收入主要來自強積金。

保險公司AXA安盛委託市場研究機構YouGov於2023年4月進行一項調查，共有505位年齡介乎50至85歲的受訪者。在50至54歲受訪者當中，有近70%對長壽對退休儲備帶來的壓力感到擔憂。

調查又發現，50歲以上準退休/已退休人士的收入主要來自自己的積蓄（銀行存款：78%、強積金：71%），另有18%表示依靠家人經濟支援。被問及有沒有信心安享退休生活，只有37%受訪者稱有信心依靠現時的儲備過退休生活；僅15%受訪者表示，對於依靠銀行存款及/或強積金退休有信心。

退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」

年金助規劃退休　即期VS延期有咩分別？

近年不少長者憑藉年金產品規劃退休，為自己創造被動收入。年金一般分為「即期年金」和「延期年金」兩大類，最大的差別在於供款方式。

即期年金主打「即供即派」，投保人只要一次過繳付保費，其後每月都能領取年金收入，毋需等待保險公司的累積期。目前香港年金公司提供的產品便是即期年金，適合接近或已經退休的長者。

延期年金則是「扣稅三寶」之一，包括累積期年金領取期兩個階段。投保人須在一段特定時間內定期支付保費，而付款期與年金領取期通常相隔一段時間；到了年金領取期，投保人可在期內定期收取年金。延期年金較適合尚有一定年期才退休的在職人士，因為他們能夠在擁有穩定收入時，以定期儲蓄方式累積資金，而且可以有較長的時間去累積財富。

以香港「合資格年金保費」為例，就有以下條件：

  • 保費總額最少為18萬元，供款期最少5年
  • 年金領取期最短為10年
  • 年金領取人須年屆50歲或以上才可領取年金

AXA安盛推出首隻即期年金產品「盛載人生即享年金計劃」，保費入場門檻8萬元至上限700萬元，以一筆過方式繳付保費，繕發年齡介乎50至85歲。AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示，以65歲男士投保100萬元計算，每月保證派付3870元，保證內部回報率（IRR）為3.08%。

標榜月月有錢派　回報3.08%抗通脹

李佩瑜介紹稱，如果被保人在80歲前首次確診患上嚴重認知障礙症，將會獲得最多10年的雙倍每月收入作為額外支援。如果被保人在80歲底之前及首3個保單年度期間意外身故，最多可獲120%的身故保險賠償。

資料顯示，資產初始分配60%至80%為政府債券、企業債券、再保險資產及其他相似投資工具，餘下20%至40%主要為美國及亞太地區（日本除外）及部份投資環球市場的增長資產；另設累積戶口資產，將有100%投放於政府債券、企業債券、再保險資產及其他相似投資工具。

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