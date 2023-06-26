亞洲投資者想有雙位數回報　期望跑贏通脹7.1%　去年平均回報2.2%

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）最新調查顯示，亞洲個人投資者仍望投資回報率達雙位數，他們期望2023年的回報率較通脹率高7.1%。 儘管通脹居高不下，約65%的亞洲個人投資者對本身財務狀況感到樂觀。

73%香港投資者對財務前景樂觀

該報告對8,550名個人投資者進行了年度全球調查，其中包括3,300名亞洲受訪者。調查結果顯示，儘管通脹居高不下，經濟衰退迫在眉睫，以及去年股市下跌，但亞洲投資者對本身財務狀況仍感到樂觀。2023年3月對可投資資產超過10萬美元的投資者進行的調查發現，亞洲約有三分之二（即65%，全球則有69%）的個人投資者對其財務狀況前景感到樂觀，惟有25%的投資者感到焦慮（全球則有22%）。香港方面，超過七成的投資者（73%）持樂觀情緒，高於整體亞洲和全球水平，而新加坡則有63%的投資者對自身財務狀況感到樂觀，比例相對整體亞洲和全球水平較小。

經濟和市場經歷了從低通脹、低利率和高關聯度轉向高通脹、高利率和高分散度的巨大轉變。這些變化或會凸顯投資知識和投資組合中的重大差距，因為亞洲個人投資者仍然期望今年獲得較通脹率高7.1%的回報。

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三分二最憂日常成本上升影響財務

全球投資者均審慎留意經濟環境的變化，儘管對長期前景大致樂觀，但同時也憂慮相關風險。有三分之二(62%)的投資者表示，日常成本上升是他們最大的財務憂慮，亦有48%的亞洲投資者表示，大筆意外支出是一大憂慮，而33%的投資者表示，現金流不佳是最大的財務憂慮之一，香港投資者亦有同樣的憂慮，但對於新加坡投資者來說，失業顯然是第三大憂慮。

更看好債券 惟極少人準確了解加息影響

面對新環境的變化，亞洲半數（50%）的受訪投資者表示，2023年相比股票更看好債券的表現，更有過半數（54%）的投資者在加息後增加了對債券的投資。然而，儘管有63%的亞洲投資者表示他們了解債券在投資組合中的作用以及加息對債券的影響，但當被問及在加息環境下債券會發生什麼變化時，只有3%（即3300人中有83人）的亞洲投資者能夠答對全部問題，29%答對一題，22%則表示不知道。

相比之下，僅有38%的香港投資者和45%的新加坡投資者表示相比股票更看好債券表現，與全球對債券的信心高於股票的趨勢相反。當被問及債券與加息的關係時，4%（即450人中有18人）的香港投資者回答正確，高於全球和亞洲的數字，而新加坡投資者的答對比例與全球比例相若，為2%（即450人中有8人）。

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