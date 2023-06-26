想免費升頭等艙？ 前空姐教路︰千萬別穿這3種鞋　國泰則有什麼建議？

搭飛機時有幸能免費Upgrade，似乎都是都市傳說，聽就聽過，但很多人都沒有親眼見過甚至親身試過。但英國《每日快報》引述一名前空姐指，免費升級頭等艙並非沒可能，不過她建議應該避免穿過於休閒的服裝和鞋子。

原則是「不打擾高價座位的其他乘客」

前空姐Celina Bedding在受訪時表示，應盡力避免穿休閒類的衣服，包括緊身褲和人字拖。因爲空乘人員更有可能將那些「穿著得體」的乘客升到頭等艙。

她解釋說，機組人員挑選升艙的乘客時，會選擇他們認爲「不會打擾實際買了高價座位的其他乘客」的人。

若想要獲得升艙，Bedding建議乘客選擇舒適但不過於放鬆休閒的造型風格。例如，西裝外套配牛仔褲就是一種不錯的穿搭。

勿穿3種鞋、緊身褲

她認爲，休閒工作裝或商務裝也是佳選；而在炎熱的夏季去度假時，穿長裙也很好看。她表示，旅客應避免穿露趾鞋、涼鞋、人字拖等類型的鞋子；而在服裝方面，則不要穿運動褲、緊身褲。

令空乘印象深刻

Forbes Advisor的旅行專家同意以上建議，並表示，為了增加被升艙的機率，乘客應讓自己的穿著給機組人員留下深刻印象。「雖然穿上你最好的衣服並不能保證升艙，但整潔而漂亮的裝束肯定會增加你被選中的機會。由於頭等艙乘客通常穿著得體，航司希望確保他們遇到的其他頭等艙乘客看起來也很得體。」

沒必要衣著奢華 但要避免太休閒

不過，專家們表示，沒必要穿奢華的衣著，但要避免穿某些過於休閒的服飾，包括人字拖和工裝短褲。他們建議，旅客可以選擇醒目休閒裝，如牛仔褲、毛衣或襯衫，以及平底鞋。

《每日快報》又指，據一位美國空姐説，獲得免費升艙的另一個有效方法是送機組人員糖果和巧克力示好，可以送航站樓的三角朱古力，也可以是星巴克禮品卡。

國泰航空又點講？

以上是來自西方的說法，香港的航空公司又是否適用？國泰航空就曾經在數年前上載一段影片，說衣著其實不影響你能否被升級，更笑言即使你身穿晚禮服也不會增加被升級的機會，因為負責決定升級客人名單的是後勤部門，他們不會看到你穿的是什麼。

亦有些人想知道提早到達會否增加Upgrade的機會，影片則指若果有升級空間，航空公司一般會於登機閘口前才會Upgrade，所以早到不會有幫助。

最後國泰指出，最簡單又能確保可以升級的方法，就是以Asia Miles來兌換。

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