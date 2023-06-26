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MPF要避免「高買低賣」　積金局︰保守基金長遠回報低

強積金 12:27 2023/06/26

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來到6月底，不少打工仔女都有為投資組合進行檢討的打算。積金局主席劉麥嘉軒就提醒大眾，是時候也為強積金作中期檢討，建立積極管理強積金的良好習慣。同時提醒大家，不要試圖因短期市場走勢而轉換基金，避免「高買低賣」，應該認清自己的投資目標，同時瞭解各類強積金基金的特點，才作出投資及調配的決定。

保守基金長期回報不敵通脹

她提到，每當市場出現波動時，我們總會聽到坊間有聲音建議打工仔女「變陣」，將強積金投資於被形容為較穩陣的保守基金，甚至以此為長遠的強積金投
資策略以迴避投資風險。但她指出，強積金保守基金以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具 ，風險
雖然相對較低，但同時預期回報亦較低，長遠而言其回報往往不敵通脹，自2000年12月1日起至今年5月底，強積金保守基金的年率化回報僅0.7%。但年率化通脹率為1.8%。

她指出，對於距離退休仍有一段長時間的打工仔女，保守基金並非合適的投資選擇 。

股票基金年化淨回報3.7%

哪些基金長期回報較佳？劉麥嘉軒舉例指，股票基金及混合資產基金自制度實施以來截至今年5月底，即超過22年期間，平均累積淨回報分別達125.3%和119. 2%，表現為各基金類別之冠，年率化淨回報，分別為3.7%及3.5%。

「懶人基金」年率化回報4.6%

至於俗稱為「懶人基金」的預設投資策略（DIS）呢？劉麥嘉軒又提到，自 DIS在2017年4月1日推出
以來至今年5月，DIS的核心累積基金及65歲後基金2的平均累積淨回報分別為32.1%及8.8%，而它們的年率化淨回報分別為4.6%及1.4%。

她重申，缺乏投資知識和時間管理強積金的打工仔女，可考慮DIS。

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