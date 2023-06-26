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【加密市場一周】IMF研推跨境CBDC平台　黑石申請現價比特幣ETF

博客 11:21 2023/06/26

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上周，加密貨幣市場交易量升至416億美元。比特幣於周三報28,314美元，一周上升9.2%。以太幣一周上升3.0%，周三報1,792美元。

IMF研開發跨境CBDC平台

國際貨幣基金組織（IMF）的一名官員表示，跨境央行數字貨幣（CBDCs）的新平台可以更高效、更安全，同時仍然確保國家可以實施合規的檢查和資本管制。IMF貨幣和資本市場部主任Tobias Adrian表示，IMF的新平台藍圖將增強和確保跨境支付以及國內金融市場的互通性、效率和安全性。根據IMF Fintech Note中的概述，新系統可以在無需收款人向中介機構提供敏感私人信息的情況下進行支付，並通過讓合同作為抵押品從而節省流動性並且不改變貨幣的完全可互換性。（資料來源: Coindesk）

黑石申請現價比特幣ETF

在6月15日，黑石（BlackRock）旗下的iShares向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，從而成立一個現價比特幣（BTC）ETF。該ETF名為iShares比特幣信託 （iShares Bitcoin Trust），基金的資產主要由一個代表信託基金的保管人所持有的比特幣組成。美國加密貨幣交易所Coinbase將擔任保管人。該ETF以CME CF比特幣參考價格作為基準。該參考比特幣參考價格作為基準僅從符合市場誠信和透明度最高標準的加密貨幣交易所中收集價格數據，從而保護投資者，因為基準產品可以可靠地追蹤資產的現貨價格。（資料來源: Coindesk）

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報5,905點，一周上升5.0%；信昇比特幣指數報6,838點，一周上升9.2%；信昇以太幣指數報15,398點，一周上升3.0%; 信昇加密穩定幣報1000.09點。信昇比特幣現價指數報28,314點，一周上升9.2%；信昇以太幣現價指數報1,792點，一周上升3.0%。

指數 指數水平（點）*  一周變化
信昇加密貨幣指數 5905 +5.0% (+282)
信昇加密穩定幣指數 1000.09 +0.03391% (+0.33903) 
信昇比特幣指數 6838 +9.2% (+576)
信昇以太幣指數 15398 +3.0% (+453)
*截至2023年6月21日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 潘啟希 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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