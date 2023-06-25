【網絡熱話】無入息證明點開信用卡？這張不設最低年薪要求！

新一代的年輕人不少都會放棄「全職打工族」的生活，寧願選擇「炒散」、斜槓、自由工作的模式，享受彈性的上班時間和地點。惟凡事有利有弊，近日有網民在討論區發文問道，長期炒散、沒有穩定收入的話，如何才能成功申請信用卡。

有網民提議樓主申請Tap & Go（拍住賞），既可以做到信用卡的功能（包括網購、加入Apple Wallet），又不會先使未來錢；也有網民表示，可以申請條件較寬鬆的信用卡。例如AEON CARD WAKUWAKU和美國運通（American Express）Blue Cash信用卡，這兩張都是不設最低年薪要求。

不過，由於自由工作的收入不穩定，有網民就建議樓主不要申請信用卡，只要申請扣賬卡就好了。

好易洗大咗

到時還min pay都有排你還

除非你有自制能力

收埋張卡

淨係用嚟交月費

又或者用喺tap n go debit card都唔收嘅地方

（例如mcl 戲院網上訂票App）

其實不單是申請信用卡，入息證明對日常生活息息相關，在很多場景也是一個關鍵的存在，包括買樓做按揭、租樓（不論是公屋或是私樓）、部分貸款產品等等，在申請時都要提供入息證明。

如果未能提供入息證明，一般而言，只要申請人能夠提供自己的資產證明（例如銀行存款、股票持倉、手上持有的物業等等），也是一個可行的代替品。

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