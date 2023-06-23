【天價櫻桃】一粒逾$1800！日本頂級櫻桃　成交價近$27500一箱

夏天是吃水果的好季節，吃上頂尖級別的「靚」水果，價錢可以有多貴? 最為昂貴的水果之一，當屬日本青森縣的「朱諾之心」櫻桃。這種果實呈現碩大的心形、果肉飽滿多汁、口感極佳的櫻桃再次成為話題，近日在青森市中央批發市場的拍賣中，最高等級的「青森心跳」一箱15粒以50萬日圓(近2.75萬港元)的天價成交，一算之下，平均一粒櫻桃約合港幣1,805元。

▼ 點擊圖片放大

此次拍賣將果實分為三種等級，最高等級的「青森心跳」一箱15顆以50萬元日幣的天價成交，竟然一口氣拍出了十箱，現場掌聲不斷。讓人不禁感嘆櫻桃市場的熱度。

去年，「朱諾之心」櫻桃首次在市場上競拍，15顆裝一箱「青森心跳」品牌的「朱諾之心」櫻桃以每粒3萬日元的價錢成交，一箱售出45萬日元，總計賣出39箱。今年競拍的數量更達到了114箱，相較去年成長3倍，即使數量更多，但單價亦更高，可見這種櫻桃在市場上的受歡迎程度不斷攀升。

這種櫻桃的獨特之處在於，它的果實大小均勻，呈現心形，果肉飽滿多汁，口感極佳。這種櫻桃是由日本青森縣花了24年的時間才研發成功的，於4年前推出後產量逐漸增加，雖然「朱諾之心」的價格相對較高，但仍有許多消費者樂於購買，證明了其獨特的魅力。這種櫻桃不僅外觀美麗，口感也極佳，因此在市場上受到高度關注，不少人願意付出高昂的代價品嚐這種美味。

JA八戶櫻桃專門部部長留目秀樹表示，今年晝夜溫差較小，原本擔心櫻桃成色不佳，但最後品質仍然很好，他很高興能夠將這份美味帶給全國民眾。從這句話可以看出，即使是專業人士也對於「朱諾之心」的口感讚不絕口。

乾隆字刻青花抱月瓶 0元無底價拍賣 炒至2700萬天價成交

全球最貴車牌 天價成交破1.1億元 車牌只有一個字 第一口價過3000萬

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料