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職場新鮮人從「退休」開始　善用年金累積退休儲備

博客 17:26 2023/06/23

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又到了新一年的畢業季，畢業生投身成為職場新鮮人，除了辛勤工作，累積經驗，為事業建立紮實的基礎，同時，應從「退休」開始，思考自己日後想過的生活質素，進行規劃和儲蓄，並持之以恆。

年輕人講求平衡的生活模式，工作之餘，亦愛追求享受。雖然「退休」對年輕人而言看似遥遠，要確保於退休後仍可繼續享受人生，必須趁年輕時及早籌劃。能夠不為討生活而忙碌，只做自己愛做的事情，相信是不少人對退休的憧憬。要實現這個夢想，先決條件是擁有足夠的退休儲備，因此，年輕人要明白「賺多少不重要，存多少才重要」的道理。

自製「長糧」定期累積資金

強積金是能為我們建立最基本的保障，倘若要在退休後仍可保持以往的生活水平，有如自製「長糧」的「終身年金」是一個理想的選擇。藉著年金的特性，盡早累積退休儲備，對沖人生的不穏定性，無後顧之憂，才能放膽實現人生夢想，真正享受退休而並非「退憂」。

也許你會認為，養成儲蓄習慣是個簡單的道理，在銀行開個定期儲蓄戶口也能同樣做到，為何要投保一份年金？事實上，人生有很多需要和欲望，會使你的儲蓄計劃告吹。面對「心頭好」你會選擇消費還是儲蓄？如果你的答案是前者，年金就是你的最佳解決方案。透過長期有紀律的年金供款機制，鎖定資源確保資金定期按目標去累積，有效地理財，對抗惰性，退休目標便會是個看得見的未來。

選對年金至關鍵

年金主要分「延期年金」及「即享年金」，前者正好為年輕人作妥善的退休部署，「延期年金」的概念是讓受保人以分期方式繳付保費，然後可於退休時自主決定何時行使年金權益，保險公司會於年金期每月給付年金予受保人，就好比退休後仍繼續「月月有糧出」，直至百年歸老，保障因「活得太久」而養老儲備不足的問題，有效地轉移長壽所引致的財務風險，避免日後要面對「人還在、錢没有」的困境。

值得注意的是，坊間有些年金計劃，只於指定年期內發放金額，而非終身派發，試想想，在預期壽命不斷延長的趨勢下，要真正退而無憂，唯有保證「終身」派發年金的退休計劃，方可避免因長壽而坐食山崩，觸及退休儲備臨界點。

善用複息滾存增值

既然退休是人生遲早必經的階段，自然愈早開展計劃愈有利。「延期年金」的特點，是越早供、越輕鬆，尤其適合擁有大量時間作本錢的年輕人。由於資金累積時間長，透過複息滾存增值，產生雪球效應，日後便可累積一筆可觀的儲備。

年輕人根據預期結果做開始，透過以終為始的思維模式，確立清晰的理財目標，日後自可樂享退休，而非「退憂」。

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撰文 : 葉偉傑 萬通保險市務部副總裁

欄名 : 保險DNA

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