深圳食玩優惠　車費半價最後兩天／ 5-6折嘗人氣川菜、海鮮自助、日料

適逢端午節、周末假期，許多港人北上深圳消費玩樂，以下爲大家整理深圳出行、美食優惠，讓你開心度假的同時精明消費（本文使用貨幣單位均爲人民幣）。

1. 支付寶5折深圳公交地鐵券

【活動時間】：

2023年6月17日-6月25日。活動期間，同一用户僅可參與一次活動。

【參與規則】：

活動期間，在支付寶搜索「綠色出行」或「深圳通出行」通過活動鏈接進入活動頁面，根據提示操作，可免費領取：1張2筆5折公交地鐵券、1張高德打車5元券、1張高德打車85折券，先到先得，領完即止。

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【獎品説明】：

2筆5折公交地鐵券：

可享受2筆公交地鐵5折票價優惠，每天最多可使用2筆，單筆最高優惠2元。優惠券自領取之時起7*24小時內有效，共計50萬份。

高德打車5元券（僅限在支付寶高德打車小程序中使用）：

可在使用高德打車時針對對應車型時抵扣5元車費，同一訂單同類型券最多可使用一張，不同類型券可疊加使用，每日最多使用4張券。優惠券自領取之時起7*24小時內有效，共計50萬份。

高德打車85折券（僅限在支付寶高德打車小程序中使用）：

可在使用高德打車時針對對應車型時享受85折打車費用優惠，最高可優惠15元，同一訂單同類型券最多可使用一張，不同類型券可疊加使用，每日最多使用4張券。優惠券自領取之時起7*24小時內有效；共計50萬份。

美團特價平台新項目、微信小程式「美團圈圈」6月起進駐深圳，如果用戶有内地版微信錢包，可以在上面搶購當地許多吃喝玩樂項目的特惠券。下文將為讀者精選3家不同菜系的餐廳優惠。

2. 先啓半步顛小酒館：66元搶100元代金券

主打「份量大、性價比高」的熱門川菜先啓半步顛小酒館，在深圳6家門店推出66元搶門市價100元代金券優惠，雙人餐到手低至128元。到店打卡+收藏，贈送價值15元的藤椒冰淇淋。

【購買方法】：

微信搜索關鍵詞「美團圈圈」進入同名小程式，定位深圳，搜索「先啓半步顛小酒館」，點擊搜索結果中的「超值代金券」，進入頁面購買。

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【購買日期】：2023年6月15日-2023年7月15日

【使用日期】：2023年6月15日-2023年7月31日

【可用時間】：11：00-23：30

【可用門店】：

西麗店 地址：深圳市南山區西麗寶能環球匯C館B1L1層B1011 電話：(0755)86962161 營業時間：周一至周四 11:00-14:00 16:30-22:00 周五至周日 11:00-22:00

羅湖東門店 地址：深圳市羅湖區南塘商業廣場北門唯德里超市旁邊樓梯上 電話：(0755)82230084 營業時間：周一至周日10:00-23:00

天安雲谷店 地址：深圳市龍崗區環城路威宇隆產業園16-7 電話：(0755089697906 營業時間：周一至周五11:00-14:00 17:00-22:00 周六周日 11:00-22:00

南山科技園店 地址：深圳市南山區科發路5號 電話：(0755)86158174 營業時間：周一至周日11:00-14:00 17:00-22:00

深圳首店 地址：深圳市福田區天安社區泰然二路泰然科技園107棟109號 電話：(0755)83998424 營業時間：周一至周五11:00-14:00 17:00-22:00 周六周日 11:00-22:00

紅山6979店 地址：深圳市龍華區民繁路紅山六九七九商業中心 電話：(0755)23733961 營業時間：周一至周四 11:00-14:00 17:00-22:00 周五至周日 11:00-22:00

【預約方式】：無需預約，高峰期需等位

【使用規則】：代金券除酒水、茶位外全場通用，單次最高限疊加2張使用；代金券與雙人餐不可疊加使用；使用此優惠不可同時享商家其他優惠。

【退款説明】：此為限時限量特惠產品，需在規定期限內使用；使用期限內可申請全額退款，逾期未使用自動全額退款。

3. 曼格活海鮮自助：159.9元搶288元單人自助

曼格活海鮮自助推出單人海鮮自助優惠，以159.9元搶購門市價288元的套餐，不限量暢食各式海鮮、牛羊排、燒烤、甜品、時令水果。此優惠節假日、午餐晚餐時段均可通用。

【可用門店】：

龍光玖龍台店 地址：深圳市光明區光明大道光明藍鯨世界購物中心L4-13B號 電話：(0755)23763676 營業時間：周一至周日11:00-23:00

【購買日期】：2023年6月14日-2023年7月14日

【使用日期】：2023年6月14日-2023年7月29日

【可用時間】：11:00-23:00

【購買方法】：

進入微信「美團圈圈」小程式，定位深圳，搜索「曼格活海鮮自助單人自助」，點擊首個搜索結果「曼格夏日寵粉活動」，進入頁面購買。

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【退款説明】：此為限時限量特惠產品，請在規定期限內使用，使用期限內可申請全額退款,逾期未使用自動全額退款。

【使用規則】：每次不限美團券數量；本套餐不可與店內其他優惠同享

【購買須知】：

*最長可用餐100分鐘

*1.2米(包含1.2米)以上1.4米以下兒童半價88元/位；1.4米以上(包含1.4米)按照成人價收取；1.2米以下兒童免費

*為避免浪費，每桌收取押金30元，就餐完無浪費立即退還

*店內紙巾2元/包

*購買用户不可同時享受商家其他優惠

*部分菜品因時令原因有所不同，請以店內當日實際供應為準

*無需預約，消費高峰期可能需要等位

4. 有料·日料小聚：58元買100元代金券

日本料理有料·日料小聚推出新店開業福利，包括以58元買100元價值代金券（每人限購6份）、109元搶344元人氣鍋物2人餐（每人限購10份），優惠在紅樹林分店、梅林虹灣店、深圳北站店3家分店均可通用。

【可用分店】：

紅樹林分店 地址：深圳市 福田區 沙嘴路8號綠景佐阾紅樹林購物中心2層220號 電話：(0755)83939263 營業時間：周六,周日11:00-15:00 17:00-22:00 周一至周日 10:30-14:30 17:00-21:30

梅林虹灣店 地址：深圳市 福田區 北環大道綠景佐阾虹灣購物中心1層L1015-1016商鋪（喜茶對面） 電話：(0755)23962339 營業時間：周六、周日11:00-15:00-17:00-22:00 周一至周五 10:30-14:30 17:00-21:30

深圳北站店 地址：深圳市 龍華區 民塘路東廣場1A-16（奈雪的茶旁） 電話：(0755)21012823 營業時間：周六、周日11:00-15:00-17:00-22:00 周一至周五10:30-14:30 17:00-21:30

【購買日期】：2023年6月21日-2023年7月20日

【使用日期】：2023年6月21日-2023年8月15日

【可用時間】：11:00-14:30，17:00-21:30

【購買方法】：

進入微信「美團圈圈」小程式，定位深圳，搜索「有料·日料小聚」，點擊首個搜索結果「100元代金券」，進入頁面購買。

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【預約方式】：無需預約，高峰期需等位

【退款説明】：此為限時限量特惠產品，請在規定期限內使用，使用期限內可申請全額退款，逾期未使用自動全額退款。

【購買須知】：

套餐與代金券不可疊加使用；代金券單次只可疊加2張使用；代金券除刺身類、酒水外全場通用；使用該套餐不可同時享商家其他優惠。

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