再見「快時尚」? 85%人願買較少、追求更好質量　更多人二手取代全新

近年二手衣物市場逐漸受到更多人追捧，於時尚重現中古熱潮，充滿個性，同時因為對環境問題的關注度不斷提高，令到越來越多的人參與可持續消費。買賣平台Vestiaire Collective一項針對 3,500 名用戶的全球調查顯示，轉售文化已逐漸植根於消費者的生活中，亦成為入手時裝單品的常見方式， 82% 的平台購買替代了一手消費，比 2022 年的 70% 有所增加。

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部份人購物會追求便宜及新興款式的「快時尚」(fast fashion)，不過平台指出去年11月起，已禁止「快時尚」品牌的刊登及買賣，反且令70%的用戶轉向購買質量更好的品牌。八成用戶指出，因為能夠買賣二手名牌奢侈品，讓他們更願意投資品質更高、更耐用和不過時的單品，而 85% 的用戶亦表示願意購買較少，但品質更佳的產品，可見最新的購物潮流是「貴精不貴多」。

由於在二手市場上，能夠找到價格相宜且品質較高的商品，大多數的平台用戶（58%）減少購買快時尚新品。 更重要的是，只有 16% 的賣家將銷售單品帶來的收入用於購買新衣服，更傾向將利潤重新投放在二手市場，更多人在買東西時也會考慮轉售的價值。

另外，這些平台亦令人更加重視對於奢侈品的保養，70% 賣家表示，知道自己可以轉售時尚商品，會讓其更用心保養所購入的物品，而超過一半 （53%）的賣家表示，會修理商品以延長其壽命。 除時裝界外，六成用戶（61%）指出，轉售平台亦有令他們考慮購買其他類型的二手商品。

56%願買入更多二手商品

不少人或受到可持續發展概念的影響，四分之三的用戶認為，相較於五年前，二手時裝更被社會接納。過半用戶（52%）表示，在平台上購物是為了減少對環境造成的影響，而近56%人則表示，得知買二手商品對環境帶來的正面影響後，會願意買入更多二手商品。

時裝轉售的淨氣候效益 Vestiaire Collective 的最新影響力報告數據指出，以耗水量、水污染和土地使用作考量因素，在該應用程式上購買商品，比購買全新產品對環境的影響減低90%。通過估算與消費者購買新品相比所節省的碳排放量，並把其應用於 2022 年平台上的所有銷售額 ，Vestiaire Collective 在 2022 年成功避免了約 57,000 噸的二氧化碳當量，形成淨氣候效益 。

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