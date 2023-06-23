【高息存款】倒數1星期！3個月4.4厘／1星期20厘 盤點6月到期高息 收息攻略 20:30 2023/06/23 分享： 分享： 銀行半年結，搶錢action！高息存款由1星期20厘、到3個月4.4厘都有，恒生6厘港元活期息，都在今個月底到期。看完影片後，好快手做啦！ ET至高息 【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款2023】4.2厘10元起存、虛銀突推4.5厘搶短錢｜盤點16大銀行「4厘俱樂部」 今日 【定期存款2023】4.2厘10元起存、虛銀突推4.5厘搶短錢｜盤點16大銀行「4厘俱樂部」 6個月定期存款｜鎖定4厘至年底、低門檻4.15厘、大戶半年收息4萬元！（6月23日更新） 今日 6個月定期存款｜鎖定4厘至年底、低門檻4.15厘、大戶半年收息4萬元！（6月23日更新） 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 10萬元做定期存款 │現有資金4.15厘、10間銀行有4厘（6月23日更新） 今日 10萬元做定期存款 │現有資金4.15厘、10間銀行有4厘（6月23日更新） 【定期存款】長存期也有4厘 388天4.38厘月底到期、少於10萬也有4厘（6月21日更新） 2023/06/22 【定期存款】長存期也有4厘 388天4.38厘月底到期、少於10萬也有4厘（6月21日更新） 富邦銀行 建行亞洲 創興銀行（01111） 港元活期存款 港元定期存款 恒生銀行（00011） 儲蓄 儲蓄產品 收息產品 銀行