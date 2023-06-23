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【高息存款】倒數1星期！3個月4.4厘／1星期20厘　盤點6月到期高息

收息攻略 20:30 2023/06/23

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銀行半年結，搶錢action！高息存款由1星期20厘、到3個月4.4厘都有，恒生6厘港元活期息，都在今個月底到期。看完影片後，好快手做啦！

ET至高息
【定期存款】盤點6月到期高息　3個月4.4厘／1星期20厘　最後1星期！
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欄名 : 存款收息

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