【高息存款】倒數兩天！3個月4.4厘／1星期20厘 盤點6月到期高息 收息攻略 10:17 2023/06/29 分享： 分享： 銀行半年結，搶錢action！高息存款由1星期20厘、到3個月4.4厘都有，恒生6厘港元活期息，都在今個月底到期。看完影片後，好快手做啦！ ET至高息 【定期存款】盤點6月到期高息 3個月4.4厘／1星期20厘 最後1星期！ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定期存款邊間好？現有資金最高5厘 港元都有4.2厘 省卻搬錢煩惱（新增新資金比較） 2023/06/28 定期存款邊間好？現有資金最高5厘 港元都有4.2厘 省卻搬錢煩惱（新增新資金比較） 【定期存款2023】三銀行撤4厘息 東亞、建行加至4.4厘｜盤點逾10銀行「4厘俱樂部」 2023/06/28 【定期存款2023】三銀行撤4厘息 東亞、建行加至4.4厘｜盤點逾10銀行「4厘俱樂部」 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 2023/06/28 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【美元定期存款】12個月5.1厘 港元轉美元做定期、需留意3大風險 2023/06/27 【美元定期存款】12個月5.1厘 港元轉美元做定期、需留意3大風險 定期存款 6個月收息$24,300 鎖定4厘至年底、低門檻4.15厘（6月27日更新） 2023/06/27 定期存款 6個月收息$24,300 鎖定4厘至年底、低門檻4.15厘（6月27日更新） 富邦銀行 建行亞洲 創興銀行（01111） 港元活期存款 港元定期存款 恒生銀行（00011） 儲蓄 儲蓄產品 收息產品 銀行