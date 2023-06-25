夫婦儲夠750萬想退休　專家料10年後窮得只剩一層樓

擁有千萬的退休金，穩定的現金流，樓亦已供完，負債比近乎零，相信是退休的時候了，不少打工仔都希望可以迎來這樣的一天，真正退休，享受安樂日子，台灣一對夫妻，有著一層樓，約值750萬港元的退休金、近400萬港元股票，兩名子女亦已經讀到中學，開展退休生活又夠不夠?《這輩子，賺多少才夠？帶你畫出財務自由藍圖，享受財富的快樂》作者、綠點財務建築學苑創辦人張道麟，就在書中引用實例拆解。



房貸還清 資產過千萬

台灣一對夫妻，辛勤工作30年，不僅房貸也還清了，夫妻倆累積資產淨值近 3,000 萬(約750萬港元)，單就現金、股票、基金合計有 1,500 萬(約375萬港元)。育有一對兒女，計劃培養小孩出國留學，如此多資產，想退休應該沒什麼問題，作者指出，這對夫妻，資產變現率及生息資產率接近 6 成，淨資產也有近 3,000 萬元(約750萬港元)，有很好的家庭財務基礎，但也不代表退休計劃是否能逐步實現。



子女出國留學費用很快用盡

作者經過計算後，指出二人退休後沒有了工作收入，資產總額開始逐年下降，7 年後子女出國留學，留學費用激增，很快用盡。為了持續供應子女留學費用支出，陸續賣出股票用以填補因留學費用造成的現金流缺口，10年後，家庭可變現的流動資產將全部消耗殆盡，只剩下自用資產，退休金完成率只有40%，窮得只剩一間房，明明錢應該十分足夠，到底是出於什麼原因?



問題1︰現金佔比過高

第一個需要留意的，是「現金佔比過高」的問題，作者指出他們手上現金過多，雖然現金具流動性，可以實現短、中期財務目標，不過，現金的購買力將隨時間下降（錢越來越來薄），負利率只會逐步侵蝕辛苦累積的資產，因此現金亦不宜持有過量，可考慮三個方面:

1.未來：家庭未來現金流量的變化，以便設定合理的現金水平。

2.目標：考慮完成各項目標後還剩下多少錢，令家庭資產具長期穩定性。

3.風險：對人身風險對應資產的危險評估進行綜合考慮

就例子由於生活費用比過高，作者指現有支出打 9 折，另外取消換車的目標，減降旅遊開支 50%。至於超額現金比過高方面，他建議提出 250 萬元現金，作為單筆投資資金，以及每月 3.9 萬元的定期定額投資，考慮複利投資，及做好預算，才能有效實現計劃。



問題2︰賺得多 花費也多

許多中高收入的家庭都的同一通病，就是屬於低資產，甚至零資產的水平。原因是當收入比較高的時候，光憑著當月的薪水就能負擔起大筆開銷。偶爾出現赤字，也可以用年終獎金來彌補，出現「財務狀況還算過得去」的錯覺。時間不知不覺地過去了，假以時日，才發現明明收入那麼高，卻沒有一筆對應的可觀資產。

財務想像力與財務實力的落差，最終會在財務壓力(eg.失去收入、意外醫療開支)出現時浮現。以下的公式就可以說明問題的根源：

當風險因子出現、財務實力下降，財務壓力就會突然大增，超出了財務能力範圍，才會意識到經濟水平失去支撐，然而，這時候已經為時已晚，往往已錯失良機，令債務出現，或是無法在理想的時間點退休，只好繼續工作維持生計，通常是忽視3大主因:



1.從未整理出個人財務報表

不知道自己的支出是否超出了收入、或不穩定的收入來源，這種情況下，令人們很難進一步進行財務規劃和管理。對於自己的資產和負債總額無概念，也不知道自己的財務狀況是否健康，這個時候，建議要定期記錄收入和支出、以及編制財務報表，可以幫助人們更好地了解自己的財務狀況，並根據需要進行相應的調整。



2.未完整評估投資的資金

即使現時有可以用來投資的資金，但未來是否會因現金流缺口、或臨時需要大筆開支而需被迫賣出股票，因而遭受投資損失等等，都要考慮在內，長線的投資會花更多的時間投入，投資需要謹慎評估，並制定明確的投資計劃，以便更好的控制風險。



3.忽略「風險因子」發生

對財務的影響，常見的風險因子有因生病、意外傷殘或失業造成工作收入中斷，以至於收支失衡而存量也不足以因應支出。建議人們要考慮這些風險因子，並制定應對措施，以便更好地應對風險。



大多數人只有當財務壓力超出自身能力範圍時才會知道財務想像力遠遠大於財務實力。這通常意味著錯失良機，或者無法在理想的時間點退休，只好繼續工作。可見，良好的金錢觀念和習慣非常重要，這與年收入的多寡無關。

要解決財務問題，必須進行整體分析，包括家庭現金流量未來的變化、各項資產在完成目標時的存量變化和人身風險對應資產的危險評估等。只有這樣，才能正確估算各項財務目標和現有資產間的關係，並制定適當的投資和理財策略。

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