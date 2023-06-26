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【今日優惠精選】運動服飾開倉一折起　今日最後｜UNIQLO夏日單品減價優惠

精明消費 07:30 2023/06/26

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 運動服飾開倉一折起　今日最後

    點擊圖片放大

時代廣場展銷集Times Square Bazaar舉行名牌運動及休閒服飾開倉，大量運動鞋履、衣物、書包、游泳產品、太陽眼鏡等低至一折發售，包括Reebok全場衣物及鞋履$60至$390、本地原創品牌Jungle Black產品$99起、Lee精選下身全部$199等等。

其他優惠品牌還有：C3fit、Diadora、Fjallraven、HOKA、XEROSHOES、Champion、Eastpak、LOOP、Leaveland、Superga、Doughnut、Jeanswest、Arena、Columbia、Converse、Levis’kids、Speedo、Soprano等。

日期 : 2023年6月21日至6月26日

時間 : 11:00am - 9:00pm

地點 : 銅鑼灣時代廣場一座16樓

2. UNIQLO單品夏日優惠

    點擊圖片放大
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    +6

由6月23日至6月29日期間，UNIQLO推出夏日單品減價優惠，包括AIRism背心（附胸墊）由$149減至$129、男裝AIRism抗異味網紋背心$99減至$79、人氣動畫《銀魂》及《名偵探柯南》UT印花T恤$99減至$79、男裝彈性SMART 9分褲$299減至$249等等。

2. 759阿信屋限時優惠

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759阿信屋推出5天限時優惠，Valpizza炭炸瑪格麗特Pizza和石窯炭烤Pizza分別以熱賣速銷價$19.9/件及$24.9/件發售，百邦盒裝牛油曲奇/朱古力碎曲奇二件價$21.9/2件，Tierra Imperial西班牙紅酒二件價$79/2件。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日消惠優惠

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