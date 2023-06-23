【MPF】中港股半個月升逾9%、美股上半年升15%表現最好　積金評級：長線揀此基金是明智之選！

強積金評級機構積金評級（MPF Ratings）預計，年內截至6月19日為止，美股基金是表現最佳的資產類別（+14.67%）；香港和中國股票雖然以21%市佔成為最大的資產類別，表現卻落後於大市（+0.27%）。至於俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS），其中的核心累積基金是上半年 表現最佳的多元化基金（+9.02%）。

單看2023年6月1日至19日，表現最好的是中國和香港股票基金，升幅達9.26%。但因為今年初開局「見紅」，拖累中國和香港股票基金上半年僅微升0.27%，是17種基金類別當中排行「尾二」。貨幣市場基金是今年上半年唯一錄得負回報的類別（-0.48%），排行「包尾」。

◼強積金上半年表現（截至6月19日）◼

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DIS成最佳多元化類別

積金評級主席叢川普稱，儘管強積金上半年表現穩健，但如香港及中國股票基金沒有錄得負回報，表現可能會更出色。因此，強積金最大的資產類別成為上半年表現的最大阻力。2023 年開始時，大家對內地經濟持樂觀態度，但這種樂觀情緒已變成對經濟增長放緩的擔憂。

叢川普又指出，香港和中國股市的表現不佳，凸顯了選擇「最佳」表現資產類別的困難及多元化的重要性。預設投資策略預計將於2023年上半年結束後，成為強積金表現最佳的多元化基金類別。他表示，它們是低收費的現成多元化基金選擇，免卻了選擇個別基金的挑戰，對大部分強積金成員來說，這是一個明智的長遠投資選擇。

6月份平均回報4.26%

積金評級預計，6月份強積金平均回報為4.26%，2023年上半年累計投資回報4.56%。該機構稱，強積金6月份的預計投資收益約309億元，相當於每名成員平均賺6,600元；今年上半年累計錄得約332億元，則每名成員平均賺7,100元。連同投資收益及供款，預計截至2023年6月底止的強積金總資產約1.113萬億元，即今年以來累計增加614.6億元，或平均每人結餘約23.7萬元。

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