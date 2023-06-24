【好去處】話題新店進駐Mikiki　昭和風喫茶店／花系主題餐廳／誠品首間九龍東分店　文青慢活新熱點

九龍東地標Mikiki商場近日更吸引多間話題新café、食店和書店強勢進駐，瞬間變成文青慢活新熱點。為慶祝多間新店開幕，商場更推出獨家限定「Mikiki啟德文青細味『滋』旅」電子印花賞，儲滿12個印花即可換領總值超過HK$200的文青電子贈券套裝。

昭和風喫茶店香港限定蛋包飯系列











人氣京都昭和風喫茶店「Sonia Coffee」進駐東九龍區，是熱愛日本文化及咖啡控必試餐廳！除了咖啡，以及必吃喫茶店忌廉焦糖吉士布丁等經典懷舊甜品，「Sonia Coffee」更為Mikiki店獨家設計新菜單，一口氣推出逾四十款全新和式洋食，包括Mikiki獨家首度登場的香港限定蛋包飯系列、和風蓋飯系列及喫茶店窩夫系列。當中經典蛋包飯是日本人的靈魂美食，「和風芝心漢堡扒x黑毛和牛薯餅蛋包飯配野菌咖喱或洋風完熟蕃茄」滿滿嫩滑蛋香，教人嚐到幸福的滋味。

首設戶外休閒區 獨家限定午餐菜式6月新登場







「HABITŪ」Mikiki店是旗下首間擁有寵物友善露天休閒區的分店，戶外用餐區佔地近千呎，方便主人帶同毛孩用膳，感受假日休閒時光。餐廳於6月份及7月份陸續推出多款Mikiki分店夏日獨家限定午餐菜式：韓意Fusion「韓風 BB 辣忌廉煙肉貓耳朵意粉」、清新爽口「小茴香牛肉生菜包配泰式蘸醬」、鮮味creamy「日本黃金帶子蟹肉意大利飯」、「煙三文魚牛油果配酸種麵包」、「高纖低碳超級沙律」和素食者至愛的「香烤茄子手拉薄脆薄餅」，價錢由HK$98起，款款別具特色，為大家帶來源源不絕的新鮮感。此外，餐廳更預告6月26日將推出「Rosemantic Summer瑰麗仲夏」活動，以氣質花饌迎接炎炎夏日。

「誠品書店」送出500張開幕紀念通行證







佔地逾2,600呎的「誠品書店」，首度進駐富濃厚歷史和文化色彩的東九龍區。新店以「細瞧博物聞街說書」為定位，意念來自香港首個城市街道系統「新蒲崗八街」，主打成人中文、外文和兒童書籍。兒童館更以宇宙為概念，象徵在沉浸閱讀中的思緒飛揚無限。Mikiki店特別舉行「舊街新城細閱博物」主題書展為開幕打響頭炮，帶領讀者穿梭書海城市間，同尋歷史建築與文物的痕跡。兒童館將於6月29日開幕日舉辦兩場「準幼師與你說故事」活動，邀得主修幼兒教育的準老師為小朋友帶來兩場故事坊。Mikiki「誠品書店」和「誠品知味」更同時推出一系列開幕優惠，包括：送出500張「誠品開幕紀念通行證」、限量版「誠品開幕手機掛繩」換領、The Point特選會員獨家尊享Mikiki誠品書店HK$50優惠券，以及憑單筆消費滿HK$800（原消費滿HK$1,500）申辦誠品金卡會員，讓文青們盡享書香禮遇。

咖啡店推焦糖脆餅系列新產品







新加坡過江龍「Flash Coffee」Mikiki店換上全新面貌，灰色工業風格裝潢充滿時尚活力。Flash Coffee提供多達21款咖啡選擇，價錢由HK$20起，以自攜杯購買飲品支持環保更即減HK$3。推介全新「Lotus Biscoff 焦糖脆餅鮮奶咖啡」和爆漿「Lotus Biscoff 焦糖脆餅迷你窩夫」，「Flash Coffee」推出Origins系列期間限定「哥倫比亞諾曼藝伎單品黑咖啡（水洗）」和「巴西摩吉安娜單品黑咖啡（日曬）」和招牌咖啡「奶醬多咖啡」等等。Barista's Pick 咖啡套餐精選 HK$42起，可自由配搭三文治、沙律、牛角酥、窩夫、曲奇、芝士蛋糕或乳酪等，為區內居民提供早餐及下午茶餐叉電，

花系主題餐廳全新甜品系列 越式街頭味力











虎百合花系主題餐廳「Tiger Lily」除主打IG-able又好味的意式和Fusion菜，更提供多款西式蟹饌和健康清新素食。店內以粉橙主色調配襯浪漫粉色乾花吊飾和LED打卡牆，令人甫入店即少女心爆發，打卡靚位首選靠牆粉紅梳化座椅。餐廳推出全新甜品系列，包括：「蘋果撻配雲呢拿/士多啤梨雪糕」、「雜莓比利時鬆餅」、「丹麥多士配雜莓雪糕」和「雜莓班戟」，擺盤設計甜蜜細膩富心思，配合多款全新夏日冰涼特飲，合乎相機先食原則，放上IG吸Like一流！越南菜實力派代表「芽莊越式料理」主打河內街頭會安風味，提供超過50款越南地道菜式，除了經典撈檬、生牛河和招牌菜蕃茄蟹湯檬，還有越式芝麻蝦多士、河內街頭必吃「香茅燒牛肉卷」、「炸軟殼蟹米紙卷」、「越式芝麻蝦多士」和鑊氣十足「鑊仔牛柳粒飯」。午市套餐$95起，可配青檸梳打或桃蜜熱柑桔等特飲，性價比高。

電子印花賞 優惠總值逾HK$200

由7月4日至9月3日， The Point會員於Mikiki場內指定商戶，包括：Sonia Coffee、HABITŪ、Flash Coffee、Tiger Lily、芽莊越式料理、誠品書店、誠品知味和Royal Delights(R+)，以電子貨幣消費滿HK$50，並以The Point手機應用程式成功上載消費單據登記積分，即可獲電子印花1個（每單交易最多可獲電子印花4個），儲滿12個電子印花，即可透過The Point手機應用程式換領總值超過HK$200的一系列餐廳優惠。名額100個，先到先得，換完即止。

Mikiki 商戶 「Mikiki啟德文青細味『滋』旅」電子印花賞 優惠 Sonia Coffee 凡於Mikiki 分店堂食惠顧主餐牌（不包括任何套餐）滿HK$250，即可獲贈抹茶蕨餅或任何口味布丁一客 HABITŪ 憑券於Mikiki 分店堂食惠顧滿 HK$150，即可享 HK$20 折扣優惠 Tiger Lily 凡堂食惠顧主餐牌上任何食品滿HK$250，即可享 HK$20 折扣優惠 誠品書店 憑券於Mikiki 分店消費滿 HK$350，即可享 HK$50 折扣優惠 誠品知味 憑券於Mikiki 分店消費滿 HK$180，即可享 HK$20 折扣優惠 Royal Delights (R+) HK$50現金券

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