26歲開始投資　36歲提早退休秘訣：擁抱正確心態　拒絕債務

《早安美國》（Good Morning America）報道，美國聖地牙哥一位男子Michael Quan在36歲時就提早退休了。現在這位兩個孩子的父親已經46歲了，過著自己選擇的生活，實現了經濟獨立的目標。

Quan認爲：「目標不一定是超早退休，而是真正實現財務獨立或財務自由：不必為錢而工作，可以選擇把時間花在真正想做的事情上。」

26歲開始投資

爲了實現目標，他在26歲時就開始投資。他的叔叔們有投資商業和地產，Quan就向他們學習如何賺取被動收入。

他當時想，這樣他就能專注於對自己來説最重要的事，可以「有意識」地生活。

Quan採用了FIRE方法，即「財務獨立，提前退休」（Financial Independence, Retire Early），並開始積極地儲蓄他的工資。早在尚未結婚生子的二十多歲時，他就開始投資了。他從一開始就很勤奮、有目的性，並隨時間推移積極主動地持續投資。

多樣化投資組合

他沒有把所有鷄蛋放在一個籃子裏，而是把錢投資到各種股票和指數基金上，他的錢在這些年不斷增長。這讓他在年輕時，甚至在開公司前就對投資組合產生了興趣。

十年後提早退休

在全職工作的同時，Quan又開辦了自己的信息技術諮詢業務，這使他的投資更加多樣化，讓他有機會兌現公司股權並將其投入到房地產中。

他用十年時間建立起自己的企業，直到有人主動向他提出要收購他的公司。他決定賣掉公司、提早退休。因爲他覺得這是一個獨一無二的機會，可以讓他在家陪伴孩子們。「我有很多機會建立另一個企業，但只有一次機會成為一個偉大的父親。」

拒絕朝九晚五 擁抱正確心態

Quan寫了一本題爲《F.I.R.E.規劃師》的理財指南，他表示，用F.I.R.E.方法找到成功的關鍵技巧之一，是擁抱正確的心態。

「很多時候，我們在學校裏被教導説，你要出去，你要找一份工作，要做一份朝九晚五的傳統工作。雖然這對一些人來説是可行的，但很多時候，我們會感到被困住了，因為我們陷入了債務，社會告訴我們可以為未來融資。」他表示，如果你消除這種想法，就可以回到一種不同的信念，發現實際上我們能隨時間推移慢慢積累財富，實現財務自由的過程不必是痛苦的。「這真的是心態的問題，心態是一個開始。一旦你有一個信念，一旦做出行動，就會得到結果。」

依靠被動收入

Quan在不工作的情況下實現財務自由的另一種方式是依靠被動收入，這種收入可以提供穩定的現金流，而且維護成本很低。流行的被動收入來源包括投資、副業或高收益儲蓄賬戶，其中大部分工作在設立階段就能完成。另一種產生被動收入的方法是通過Airbnb、VRBO或Peerspace等服務，把你已有的高價值物品出租一天，例如住所、車庫、電動工具甚至游泳池。

做財務輔導 幫助他人

如今，Quan表示自己處於廣泛意義上的「提前退休 」，因為他仍然在從事不同的兴趣项目，例如財務輔導，並以此賺取收入。

Quan稱，他不會回到朝九晚五的傳統工作中去，但他永遠不會停止工作。他説，他可以去做一些了不起的事情，他喜歡探索個人發展和幫助他人，因此會時常做一些輔導工作，在客戶追尋財務自由的路上助他們一臂之力。此外，他也一直在做一些公開演講，與大學生分享致富經驗，或者去參加會議並作發言。

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