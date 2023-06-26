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背靠30年回測數據　從「美林時鐘」學懂資產配置

個人增值 08:30 2023/06/26

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美國經濟衰退的風險仍然居高不下，投資者應該如何把握時機進行資產配置？本文將介紹一個最經典的理論——「美林投資時鐘」。

美林投資時鐘（Merrill Lynch Investment Clock）是一種把經濟周期、資產及行業輪動串連起來的投資理論，由美林證券於2004年發表。研究團隊利用1974年至2004年間、約30年的數據進行回測，證實在不同的經濟周期，應該利用不同的資產配置策略，不應該一成不變。

此理論以經濟成長率（GDP）和通脹率（CPI），把經濟劃分成主要4個周期，衰退期（reflation）、復蘇期（recovery）、過熱期（overheat）及停滯期（stagflation）。每個經濟周期亦有對應跑贏大市的資產類別，包括債券、股票、大宗商品、現金。

1. 衰退期（reflation）：

這個階段是指政府擴大產出、刺激消費並抑制通貨緊縮的財政或貨幣政策，這通常發生在一段時間的經濟不確定或是衰退時，在這個階段經濟成長停滯，過剩的生產力及下跌的大宗產品使得通膨率更低，企業的獲利不佳且實際收益下降，央行降低短期利率來刺激經濟。

最佳選擇：債券

2. 復蘇期（recovery）：

在這個階段，寬鬆政策帶來一定的作用，GDP成長加速，通脹率下跌，但由於央行仍保持貨幣寬鬆政策，債券的殖利率仍低。

最佳選擇：股票

3. 過熱期（overheat）：

在這個階段，企業產能成長趨緩，開始面臨產能的限制，通脹逐漸增溫，央行升息以調控經濟，債券的表現不佳

最佳選擇：大宗商品

4. 停滯期（stagflation）：

經濟增長開始下滑，但通脹卻繼續上升，企業為了保持盈利提高產品價格，導致價格螺旋上漲；企業的盈利惡化，股票表現不佳

最佳選擇：現金

經濟周期及對應的資產類別

經濟周期 資產表現（表現從好至弱排序）
衰退期 債券>現金>股票>商品
復蘇期 股票>債券>現金=商品
過熱期 商品>股票>現金=債券
停滯期 現金>商品=債券>股票

以上經濟週期中表現出色的資產是通過觀察過去數據而得出，理論上不能成為預測未來的標準，不過這可以為投資者提供一種參考，但也不是絕對性，如果當下發生一些打亂經濟週期的突發事件，就像三年前無法預測地發生疫情，要根據實際情況重新評估。

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