瑞士沙夫豪森廠房深度遊　親證IWC 「高爾夫球式」自虐錶殼

為紀念IWC創立150周年，位於沙夫豪森近郊的Manufakturzentrum製錶中心花上21個月時間，於2018年落成。5年前後，世界翻天覆地改變了不少，而品牌仍能提供穩定產量，這個製錶中心厥功甚偉，今天就帶大家一睹其真貌。

▲ 5年後的今天，Manufakturzentrum 製錶中心依舊族新， 大可視為製錶界的地靈人傑的最佳示範。（圖片︰黃鑑江攝）

先跟各錶迷回帶，由IWC創辦人美國波士頓工程師 Florentine A.Jones在瑞士小鎮沙夫豪森的萊茵河畔，創立了瑞士最早期的機械制錶工廠。經過150年的演變，品牌決定在沙夫豪森近郊開設一所全新名為Manufakturzentrum製錶中心。

▲ 2018年8月27日，這座建築長130米，寬62米的 Manufakturzentrum開幕，品牌上下員工濟濟一堂出席。（圖片：品牌提供）

將150年技術重新整合

製錶中心佔地面積14,000平方米，集所有製錶流程所需要的部門（如機芯部件製作、機芯組裝和錶殼製作等）整合於同一地點，從原料、單一機芯零件，到完成自製機芯，都可以在單一樓層依序完成，無疑加快製錶流程效率、每個部門的穩定性。

建築風格採用透明設計，靈源自自現代博覽會展館，品牌CEO Christoph Grainger-Herr表示希望以現代主義建築美學如在黑色邊框的玻璃外牆，融合展示空間、工作坊和工程的展銷會的建築空間，來呈現品牌在手錶設計哲學，這也是錶界甚少有的統一管理生產流程方式。

單是機芯零件製造的車間已經可以生產大約1,500種機芯零件，包括52和82系列自動機芯、59系列手動上鏈機芯等；此外，還生產像底板、夾板、擺陀等複雜零件，以及擒縱叉、游絲、閂鎖裝置等小零件，甚至負責製造萬年曆、年歷和陀飛輪等複雜功能零件。

▲ 即使在休息角落，品牌把旗下相關的資料「裱」在牆身上，好讓員工不時溫故知新。（圖片︰黃鑑江攝）

▲ 錶匠們將按照IWC萬國錶的精度標準對測量值進行嚴格檢查，並對表面進行修飾。邊緣位置均經倒角打磨而變得圓滑。（圖片︰黃鑑江攝）

而整個造機芯零件的步驟都由自動化機械製作，以最先進的電腦操作的車銑復合機製作出精細度極高的零件。另一方面，連不鏽鋼、 鈦金、鉑金等錶殼原材料，就連品牌最新 Ceratanium（去年在Topgun系列中全起用的瓷化鈦金屬）都在此研發以及生產製造。

從透明度和故障模式出發

腕錶零件是唇齒相依，除了由機器製造分毫不差的零件，還需要為專業工匠組裝和檢驗。IWC 將不同機芯系列的組裝過程規劃成專門的組裝綫，作出精細的分工，個步驟委派精於不同領域的專家來負責，讓整個過程無縫接軌。

而筆者最欣賞的，除了他們對自家技術的自信和透明度極商大，仔細無遺講解流程，由錶殼材質製作，如何打磨等一一示範。重中之重，他們在研發新錶時，又或捱推出市面的腕錶作最後QC，都經過多次反覆的試驗，那種對出品品質的要求，其繁複的研發及管理體制，自然投以信心一票。

▲ 進入腕錶保證工序的最後階段，全面最終檢驗，為機芯上滿鏈，測量其準確度，檢查各種功能、外觀，並以一系列自虐測試，檢查其密氣度及防水性能。圖中是猶如打高爾夫球般用來測試錶殼材質的堅硬度。（圖片︰黃鑑江攝）

▲ 如高爾夫球桿的槌仔，都相當具份量的。（圖片︰黃鑑江攝）

品牌人員帶我們走進檢查部門，觀看多種「虐待」自己出品的嘗試錯誤法（Trial and error），品牌稱此程式為「故障模式和影響分析」（FMEA），並設有30項嚴苛檢測，包括在銹蝕、紫外綫、磨損、極端氣候等程況下的測試，看看材質在極端狀況下的材質的反應、運用物理運動來計算不同零件所能承受的壓力等等。畢竟他們明白由輪系、轉軸、齒輪或游絲尺寸等都通過嚴謹檢驗，杜絕可出現的誤差，才能面對用家戴上手後經年累月的「磨練」呢！

▲ 還有官方安排一個認識整個製錶過程最重要的一環，學習製錶的課程，筆者成就解鎖成為「臨時錶匠」。（圖片︰黃鑑江攝）

▲ 由零開始，把零件組裝成一枚可動的機芯，從中齒輪、螺絲、游絲等不同零件，感受環環相扣密不可分的關係。（圖片︰黃鑑江攝）

產品查詢︰2668 5456