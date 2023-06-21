  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 19:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞士沙夫豪森廠房深度遊　親證IWC 「高爾夫球式」自虐錶殼

博客 18:16 2023/06/21

分享：

分享：

為紀念IWC創立150周年，位於沙夫豪森近郊的Manufakturzentrum製錶中心花上21個月時間，於2018年落成。5年前後，世界翻天覆地改變了不少，而品牌仍能提供穩定產量，這個製錶中心厥功甚偉，今天就帶大家一睹其真貌。

5年後的今天，Manufakturzentrum 製錶中心依舊族新， 大可視為製錶界的地靈人傑的最佳示範。（圖片︰黃鑑江攝）

先跟各錶迷回帶，由IWC創辦人美國波士頓工程師 Florentine A.Jones在瑞士小鎮沙夫豪森的萊茵河畔，創立了瑞士最早期的機械制錶工廠。經過150年的演變，品牌決定在沙夫豪森近郊開設一所全新名為Manufakturzentrum製錶中心。

2018年8月27日，這座建築長130米，寬62米的 Manufakturzentrum開幕，品牌上下員工濟濟一堂出席。（圖片：品牌提供）

將150年技術重新整合

製錶中心佔地面積14,000平方米，集所有製錶流程所需要的部門（如機芯部件製作、機芯組裝和錶殼製作等）整合於同一地點，從原料、單一機芯零件，到完成自製機芯，都可以在單一樓層依序完成，無疑加快製錶流程效率、每個部門的穩定性。

建築風格採用透明設計，靈源自自現代博覽會展館，品牌CEO Christoph Grainger-Herr表示希望以現代主義建築美學如在黑色邊框的玻璃外牆，融合展示空間、工作坊和工程的展銷會的建築空間，來呈現品牌在手錶設計哲學，這也是錶界甚少有的統一管理生產流程方式。

單是機芯零件製造的車間已經可以生產大約1,500種機芯零件，包括52和82系列自動機芯、59系列手動上鏈機芯等；此外，還生產像底板、夾板、擺陀等複雜零件，以及擒縱叉、游絲、閂鎖裝置等小零件，甚至負責製造萬年曆、年歷和陀飛輪等複雜功能零件。

即使在休息角落，品牌把旗下相關的資料「裱」在牆身上，好讓員工不時溫故知新。（圖片︰黃鑑江攝）

錶匠們將按照IWC萬國錶的精度標準對測量值進行嚴格檢查，並對表面進行修飾。邊緣位置均經倒角打磨而變得圓滑。（圖片︰黃鑑江攝）

而整個造機芯零件的步驟都由自動化機械製作，以最先進的電腦操作的車銑復合機製作出精細度極高的零件。另一方面，連不鏽鋼、 鈦金、鉑金等錶殼原材料，就連品牌最新 Ceratanium（去年在Topgun系列中全起用的瓷化鈦金屬）都在此研發以及生產製造。

從透明度和故障模式出發

腕錶零件是唇齒相依，除了由機器製造分毫不差的零件，還需要為專業工匠組裝和檢驗。IWC 將不同機芯系列的組裝過程規劃成專門的組裝綫，作出精細的分工，個步驟委派精於不同領域的專家來負責，讓整個過程無縫接軌。

而筆者最欣賞的，除了他們對自家技術的自信和透明度極商大，仔細無遺講解流程，由錶殼材質製作，如何打磨等一一示範。重中之重，他們在研發新錶時，又或捱推出市面的腕錶作最後QC，都經過多次反覆的試驗，那種對出品品質的要求，其繁複的研發及管理體制，自然投以信心一票。

進入腕錶保證工序的最後階段，全面最終檢驗，為機芯上滿鏈，測量其準確度，檢查各種功能、外觀，並以一系列自虐測試，檢查其密氣度及防水性能。圖中是猶如打高爾夫球般用來測試錶殼材質的堅硬度。（圖片︰黃鑑江攝）

如高爾夫球桿的槌仔，都相當具份量的。（圖片︰黃鑑江攝）

品牌人員帶我們走進檢查部門，觀看多種「虐待」自己出品的嘗試錯誤法（Trial and error），品牌稱此程式為「故障模式和影響分析」（FMEA），並設有30項嚴苛檢測，包括在銹蝕、紫外綫、磨損、極端氣候等程況下的測試，看看材質在極端狀況下的材質的反應、運用物理運動來計算不同零件所能承受的壓力等等。畢竟他們明白由輪系、轉軸、齒輪或游絲尺寸等都通過嚴謹檢驗，杜絕可出現的誤差，才能面對用家戴上手後經年累月的「磨練」呢！

還有官方安排一個認識整個製錶過程最重要的一環，學習製錶的課程，筆者成就解鎖成為「臨時錶匠」。（圖片︰黃鑑江攝）

由零開始，把零件組裝成一枚可動的機芯，從中齒輪、螺絲、游絲等不同零件，感受環環相扣密不可分的關係。（圖片︰黃鑑江攝）

產品查詢︰2668 5456

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

8款新口味糭賀端午節　馬拉榴槤+純素肉絲+韓式泡菜
2023/06/20
8款新口味糭賀端午節　馬拉榴槤+純素肉絲+韓式泡菜
日本直擊！2023年東京鐘錶藝術大展　Patek Philippe出6款限量版助興【內附詳情】
2023/06/19
日本直擊！2023年東京鐘錶藝術大展　Patek Philippe出6款限量版助興【內附詳情】
以親民價入手山本耀司 X New Era　牡丹花圖案喻意繁榮新氣象
2023/06/15
以親民價入手山本耀司 X New Era　牡丹花圖案喻意繁榮新氣象

你可能感興趣

8款新口味糭賀端午節　馬拉榴槤+純素肉絲+韓式泡菜
16:12 2023/06/20
8款新口味糭賀端午節　馬拉榴槤+純素肉絲+韓式泡菜
日本直擊！2023年東京鐘錶藝術大展　Patek Philippe出6款限量版助興【內附詳情】
11:04 2023/06/19
日本直擊！2023年東京鐘錶藝術大展　Patek Philippe出6款限量版助興【內附詳情】
以親民價入手山本耀司 X New Era　牡丹花圖案喻意繁榮新氣象
17:52 2023/06/15
以親民價入手山本耀司 X New Era　牡丹花圖案喻意繁榮新氣象

最新專欄文章 更多

日本直擊！2023年東京鐘錶藝術大展　Patek Philippe出6款限量版助興【內附詳情】
2023/06/19
日本直擊！2023年東京鐘錶藝術大展　Patek Philippe出6款限量版助興【內附詳情】
以親民價入手山本耀司 X New Era　牡丹花圖案喻意繁榮新氣象
2023/06/15
以親民價入手山本耀司 X New Era　牡丹花圖案喻意繁榮新氣象
三眼加強版安全系統　日系越野SUV Subaru Crosstrek
2023/06/09
三眼加強版安全系統　日系越野SUV Subaru Crosstrek
Audemars Piguet跟Marvel二度合作　RO Concept玩蜘蛛俠復刻Offshore特別版
2023/06/08
Audemars Piguet跟Marvel二度合作　RO Concept玩蜘蛛俠復刻Offshore特別版
日本潮牌F.C.Real Bristol加入山系陣營　限時快閃店推時裝化露營用品
2023/06/07
日本潮牌F.C.Real Bristol加入山系陣營　限時快閃店推時裝化露營用品
消費資訊 消費種類 鐘錶 鐘錶 科技產品 產品 瑞士 高爾夫球

下一篇文章

美息年內或再上調　按息於下半年仍有上升壓力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夫婦未夠40歲坐擁三層樓　想盡早財務自由　專家︰資產太集中於物業有風險
夫婦未夠40歲坐擁三層樓　想盡早財務自由　專家︰資產太集中於物業有風險
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
保險供款25年　退保價值竟少於已繳保費？
保險供款25年　退保價值竟少於已繳保費？
西環煲仔飯蘭桂坊插旗　吳錫輝力推4大必吃菜式
西環煲仔飯蘭桂坊插旗　吳錫輝力推4大必吃菜式
【加密市場一周】香港研零售CBDC應用、中銀國際發數字化票據
【加密市場一周】香港研零售CBDC應用、中銀國際發數字化票據
【理財個案】40歲有10萬儲蓄　如何5年內置業？
【理財個案】40歲有10萬儲蓄　如何5年內置業？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款