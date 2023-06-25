消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 精明消費 09:30 2023/06/25 分享： 分享： 消費券轉會限期在即，有興趣領「著數」，但又不知如何更改收取方式? 除了簡易轉會教學步驟，更有推廣優惠比較，就在今集《理財最前線》，讓你把握最後機會獲取轉會獎賞︰ 理財最前線 消費券轉會簡易教學 最後機會領取$100現金獎賞 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 2023/06/18 銀行短訊要回覆？實測信用卡綁定雙重確認（附Apple Wallet加卡示範） 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 2023/06/11 低門檻VIP福利 用3張卡、免費嘆機場貴賓室 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 2023/06/04 支付工具也有「附屬卡」 無內地戶口、 毋需轉帳 教你如何設立「親情卡」 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 2023/05/28 1分鐘網上報稅教學！交表前自動預估稅款、多一個月寬限期 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 2023/05/21 【理財最前線】懶人管理支出 iPhone免解鎖記帳理財工具 一眼看清開支 消費資訊 數碼轉型 電子支付 著數優惠 手機Apps 商場活動 網上購物 電子消費券