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【北上消費喜訊】支付寶即日起可綁Mastercard

個人增值 18:40 2023/06/21

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中國內地流行無現金支付，支付寶作為最普及的平台之一，有別於以往可加入中國內地銀行記帳卡進行消費，現時亦可以將任何 Mastercard 卡連接至支付寶電子錢包，於中國內地輕鬆進行電子支付。

    點擊圖片放大

支付寶即日起，接受Mastercard 信用卡(不論 Mastercard 卡發行地點)或扣賬卡連接至支付寶電子錢包，即可享用新服務，無需設置或預先充值帳號，為到訪中國內地的旅客，推出新一款簡單安全的無現金支付方式。數千萬中國內地商家因著客戶群擴大而受惠 。

與此同時，若旅客持有於中國香港、中國澳門、中國台灣和韓國發行的 Mastercard 卡，可於 Mastercard Travel Rewards 註冊，即時在購物、餐飲、觀光及交通等熱門旅遊活動中享受現金回贈等額外禮遇。

二維碼是中國內地最受歡迎的支付形式，Mastercard 持卡人現在能夠透過數千萬個接受支付寶的地點，透過流動裝置在中國內地簡便地選擇無現金支付。無論商戶規模如何、 交易在何處進行，在支付寶電子錢包上完成的海外卡交易都能夠被輕鬆受理。

據 Mastercard 經濟研究所（Mastercard Economics Institute）第四期年度旅遊報告《2023 年 度旅遊業趨勢》，全球旅遊業正持續復甦，在高收入消費者的推動下，2023 年 3 月的休閒旅遊預訂量比 2019 年同期增長約 31%。Mastercard 相信包括中國內地在內的一系列全球熱門旅遊目的地將受惠於此趨勢。

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欄名 : 消費錦囊

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