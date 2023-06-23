  • 29°C
香港時間 : 2023623日 (週五) 08:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【今日優惠精選】HP閃購日 低至1折 日本城食品、飲品滿$68 送$20現金券

精明消費 07:30 2023/06/23

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. HP：閃購日 低至1折

即日起至6月24日，HP太子站閃購日低至1折，HP P24V G5 23.8'' FHD顯示器開倉價只需799元，HP型格背囊更低至38元。

日期：即日起至6月24日
時間：11：00-19：00
查詢：6357 9042
地址：九龍旺角彌敦道750號始創中心16樓

    點擊圖片放大

2. JHC日本城：食品、飲品滿68元 送20元現金優惠券

由即日起至7月12日，於日本城買食品、飲品滿68元或以上，即送20元現金優惠券1張，20元現金優惠券有效期至7月12日，惠顧任何商品滿88元即可使用。

    點擊圖片放大

3. 759 阿信屋：限時優惠

即日起至6月25日，759阿信屋推出限時優惠，Suntory微醉醺系列以25.9元/三件價發售，3%酒精含量令口感更順口、微甜，多款口味選擇任你配搭。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

【今日優惠精選】IKEA減價清貨 低至5折 海馬牌慶祝端午節 低至4折
2023/06/22
【今日優惠精選】IKEA減價清貨 低至5折 海馬牌慶祝端午節 低至4折
【今日優惠精選】M+、故宮博物館「七一」免費開放　今午3時搶飛｜雅芳婷盤點清貨低至2折
2023/06/21
【今日優惠精選】M+、故宮博物館「七一」免費開放　今午3時搶飛｜雅芳婷盤點清貨低至2折
【今日優惠精選】牛角午市定食半價｜元氣壽司下午茶餐低至$48
2023/06/20
【今日優惠精選】牛角午市定食半價｜元氣壽司下午茶餐低至$48
【今日優惠精選】海洋公園快閃 門票買1送1 益力多Pop Up Store買滿$50送保溫袋
2023/06/16
【今日優惠精選】海洋公園快閃 門票買1送1 益力多Pop Up Store買滿$50送保溫袋
【今日優惠精選】Dough Bros父親節免費送冬甩 天星銀行3週年免費派蛋糕、禮物
2023/06/15
【今日優惠精選】Dough Bros父親節免費送冬甩 天星銀行3週年免費派蛋糕、禮物
網上購物 家電 著數優惠 美食 九龍 太子 IKEA 日本城 外賣 超市

下一篇文章

【今日優惠精選】IKEA減價清貨 低至5折 海馬牌慶祝端午節 低至4折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
【今日優惠精選】九巴小童免費任搭13日｜凑凑周年慶低至半價
【今日優惠精選】九巴小童免費任搭13日｜凑凑周年慶低至半價
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【今日優惠精選】牛角午市定食半價｜元氣壽司下午茶餐低至$48
【今日優惠精選】牛角午市定食半價｜元氣壽司下午茶餐低至$48
AlipayHK多項新功能：iOS版App連結Apple ID、深圳掃碼乘車、接入泰國
AlipayHK多項新功能：iOS版App連結Apple ID、深圳掃碼乘車、接入泰國
【信用卡消費】各大銀行信用卡SMS提示服務一覽　防止騙徒有機可乘
【信用卡消費】各大銀行信用卡SMS提示服務一覽　防止騙徒有機可乘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款