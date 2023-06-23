【今日優惠精選】HP閃購日 低至1折 日本城食品、飲品滿$68 送$20現金券

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. HP：閃購日 低至1折

即日起至6月24日，HP太子站閃購日低至1折，HP P24V G5 23.8'' FHD顯示器開倉價只需799元，HP型格背囊更低至38元。

日期：即日起至6月24日

時間：11：00-19：00

查詢：6357 9042

地址：九龍旺角彌敦道750號始創中心16樓

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2. JHC日本城：食品、飲品滿68元 送20元現金優惠券

由即日起至7月12日，於日本城買食品、飲品滿68元或以上，即送20元現金優惠券1張，20元現金優惠券有效期至7月12日，惠顧任何商品滿88元即可使用。

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3. 759 阿信屋：限時優惠

即日起至6月25日，759阿信屋推出限時優惠，Suntory微醉醺系列以25.9元/三件價發售，3%酒精含量令口感更順口、微甜，多款口味選擇任你配搭。

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撰文：hket小編

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