6月Pride Month驕傲月　Apple+Versace+Diesel全力加持

每逢6月正是同志驕傲月（Pride Month）的日子，亦是全球LGBTQIA+社群可以一起藉此發聲的機會，但從另一角度看，則是各大品牌用來促銷產品的黃金機會，畢竟常言pink money最是好賺，同志社群購買力特別的強，試問各大品牌又怎會錯失這個賺錢的機會？

▲ Versace的藝術總監Donatella Versace（左）將會出任The Rocket Fund的聯席主席，至於Elton John（中）則希望透過The Rocket Fund致力消除健康不平等的問題，讓人類能早日消除愛滋病。」（圖片品牌提供）

Versace．支持Elton John AIDS Foundation

比於時裝品牌推出Pride Month產品，Versace就實事求事得多。這音樂巨星方面不得不提歌手Elton John。雖然今天愛滋病已經受到控制，患者的生命亦因應使用藥物而獲得延續，但對於杜絕這疾病仍然必須繼續努力。身為同性戀者的Elton John早在1992年已經成立Elton John AIDS Foundation（現時是全球最主要的獨立愛滋病研究組織之一）。

該基金多年來幫助過不少病患者外，更重要的是致力打破妨礙愛滋病研究的偏見、歧視與忽視，該基金的行政總裁Anne Aslett指出：「於同志驕傲月之際，我們必須盡快消除對HIV病毒的偏見，這種偏見不但嚴重影響LGBTQIA+社群，亦在全球引致部分人無法獲享基本健康權利的不平等問題。」

有見及此，一直擁抱同志社群的Versace，亦宣布The Versace Foundation和設計師Donatella Versace將會再一次支持Elton John AIDS Foundation裏的The Rocket Fund（去年6月The Versace Foundation向基金會捐助1,000萬美元），今年則希望籌得1.25億美元，以加強支援最易感染HIV病毒的社群，包括受相關影響最大的LGBTQIA+社群，可說是最出錢又出力的高級時裝品牌。

▲ Diesel X Tom of Finland牛仔恤衫。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ Diesel X Tom of Finland短褲。（售價待定/圖片品牌提供）

Diesel．Tom of Finland情色時裝

每當談到同志藝術，最具代表性的一定是來自芬蘭已故插畫師Touko Laaksonen，他以Tom of Finland之名在40年間推出超過3,500張作品，畫中以雄糾糾的男性形象情色插畫而聞名。當年推出時被受爭議，但到了今天已成了一幅又一幅反映時代的作品，部分作品更被紐約的現代藝術博物館列入收藏品。

不少時裝品牌亦喜歡用上他的作品製造服裝，例如Loewe的創作總監Jonathan Anderson，曾經於他個人品牌中推出過Tom of Finland系列。至於今次則來到Diesel，推出印有Tom of Finland插畫的tee、牛仔衫褲等，據聞這個系列於本地專門店只引入極少產品，大家可要密切留意，不過，官方網站裏卻早已上架。

▲ 全新Pride Celebration錶面和iPhone背景圖片已經推出，留意須運行watchOS 9.5 和iOS 16.5。（圖片品牌提供）

▲ 全新的Pride Celebration錶面和錶帶，五顏六色的形狀看似從錶帶流入手錶熒幕，用家輕抬及郁動手腕，或點按熒幕時回應動作。此外，帶備有41毫米和45毫米呎吋可供選擇，兼容Apple Watch Series 3及更新的型號。（錶帶 $379/圖片品牌提供）

▲ Swatch推出合共6種顏色的彩虹6月系列。（各$670/圖片品牌提供）

Apple VS Swatch．彩虹腕錶

一直以來Apple都非常支持全球LGBTQ+社群，早在2014年品牌的CEO Tim Cook早已公開表明自己是同志身份，為了表達對LGBTQ+倡議組織的支持，品牌為美國各州的 LGBTQ+ 倡議組織建立關係網絡增設加速器 ，同時亦每年推出了全新的 Pride Edition 運動錶帶，並配有相襯的錶面和 iOS 背景圖片。

至於腕錶品牌Swatch的彩虹6月系列於每款腕錶指針上印上不同字樣，包括Life、Healing、Nature、Harmony、Spirit和Sunlight等，直接化表著代表彩虹旗幟。

▲ COS與全球4間夜店合作推出Pride 2023系列。（售價待定/圖片品牌提供）

▲ COS與全球4間夜店合作推出Pride 2023系列。（售價待定/圖片品牌提供）

COS．支持本地同志機構

論特別的Pride Month設計，今年必定是COS，他們推出的限量tee與全球4間具標誌性的夜店一起構思，藉此頌揚同志夜店文化和為同志建立的友善空間，當中4間夜店分別是Horse Meat Disco、House of Yes、Sink The Pink和Churros con Chocolate，整個系列的全數收益將會撥捐兩個提倡多元性別的本地慈善機構，包括「性別空間」 和「晚同牽」 ，協助機構宣揚「愛的權利」，並加強大眾對相關議題的關注。

產品查詢：Apple（3972 1500）、COS（3586 0066）、DIESEL（3101 2880）、Swatch（2518 9919）