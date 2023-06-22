日本「飛特族」、韓國「袋鼠族」興起　為什麼各地青年都躺平？

近年來，中國年輕人興起「躺平」的生活方式，其他地區的同齡人亦出現類似的現象，日本有長期打零工的「飛特族」，韓國則有與父母同住的「袋鼠族」。爲何現在的年輕人紛紛放棄奮鬥、選擇躺平？

韓國「袋鼠族」 強烈的財務焦慮

近70%的韓國千禧一代擁有大學學位，但他們在就業市場上無法找到與高學歷相匹配的工作，導致失業率高企。而由於高房價，許多千禧世代仍然與父母同住，被稱爲「袋鼠族」。

韓國把千禧一代和Z世代統稱為「MZ世代」，他們生於1980至2005年之間，佔韓國總人口的三分之一，是韓國受教育程度最高的一代。

Business Insider報道，28歲青年Kwon Joonyeop就是這樣一位「袋鼠族」。他畢業於韓國頂尖的延世大學，在一家跨國科技公司做數據分析師。但是和大多數未婚的韓國年輕人一樣，他和父母住在一起，儘管收入高於全國平均水平，但他甚至不會考慮在未來10年內購買自己的房子。

MZ一代有強烈的財務焦慮，他們發現自己的生活目標越來越遠，而住房、交通和教育的費用卻創下歷史新高。

收入高於全國水平 卻付不起樓價

根據韓國統計局的數據，只有12.7%的單身MZ一代和36.6%的已婚MZ世代夫婦擁有房屋。

據韓國就業和勞動部報告， 2022年首爾的平均房價為12.8058億韓元（約784萬港元）。而 25至39歲韓國人的平均年薪為3463萬韓元至4941萬韓元。

隨著住房成本飆升和銀行利率上漲，許多年輕和未婚的韓國人沒有足夠資金買樓。韓國金融時報報導，只有2.6%的中等收入家庭能負擔首爾的房屋。

韓國統計局2022年的報告顯示，至少42.5%的MZ一代仍與父母同住。

而在競爭激烈的社會中，年輕的韓國求職者面臨著不斷上升的失業率。 截至今年2月，韓國20至29歲人群的失業率為 7% ，比1月增加1.2個百分點。

韓國經濟研究所通訊主任Sang Kim向Business Insider表示，韓國勞動力市場沒有足夠的高薪工作供年輕畢業生選擇：「過去，人們努力奮鬥進入名牌大學，這保證了有名望的工作。但今天的現實是，即使擁有頂尖學校的學位，人們也很難找到他們想要的高質量工作。」

日本「飛特族」 自稱社會等級「下之下」

在日本，失業或打零工、沒有全職工作的人被稱爲「飛特族」（Freeters），他們平均年齡為15至34歲，在高中或大學畢業後並沒有開始職業生涯，而是通過低薪工作賺錢。

据厚生勞動省的數據，2003年日本飛特族人數高達208萬人，之後雖然逐年波動下降，但到2019年也仍然有138萬人。

橋本健二的《底層世代》一書介紹了多位飛特族的典型個案。

其中一位東京都的二十多歲男性，現在與母親、姐姐一起住在出租屋。從職業學校畢業後他曾在一家信用金庫做全職工作，但由於健康問題在四年後離職。後來又在親戚開的中小企當機械整備員，但4個月後就因不滿職場環境而辭職。他曾經因憂鬱症等心理疾病就醫。現在他正在求職，暫時沒有收入，家庭收入不到200萬日元。他自認屬於「下之下」的社會等級，未來很可能淪爲貧窮階層。

另一位同樣住在東京都的三十多歲女性，是一位單親媽媽，與女兒住在出租屋。短期大學畢業後，她曾在服裝零售店當合約制員工，一度晉升為店長。但工作9年後，被迫因家庭原因辭職。之後，她再在一家超市以派遣身份工作，但3年後又因家庭因素辭職。在失業的這段時間，她生下了女兒，現在需要一邊撫養女兒，一邊重新找工作。目前由於失去了收入，她的飲食費、醫藥費等開支都大幅縮減。雖然表示還算幸福，但她認爲自己已變成貧窮階層、對未來懷有很大不安。

80年代人口增長 卻遇泡沫爆破

橋本健二指，自1980年代末泡沫經濟時期起，日本底層人口開始增長。在泡沫經濟下，社會對勞動力的需求大增。企業爲了管控成本，僱傭更多非典型勞工，許多應屆畢業的年輕人也加入打零工大軍。飛特族湧現的現象隨泡沫經濟的破滅而惡化，不良債權問題又讓日本社會陷入長期不景氣，使得非典型勞動成爲常態。

此外還有多種因素共同造成了飛特族的失業、無業狀態。許多飛特族原生家庭貧窮，有的雙親離異，或幼年遭受家暴、疏於照料。很多個案曾在學校遭到霸凌，一些人患有心理疾病或强烈憂鬱傾向，另一些人則是在後來的工作中逐漸開始出現心理問題。

中國「躺平族」 停止努力奮鬥

2021年起，「躺平」的生活態度開始在中國年輕人之間流行。許多中國年輕群體深感付出大量努力卻得不到預期的回報，在這樣的「内捲」壓力之下，他們決定停止努力奮鬥，「不買房、不買車、不結婚、不生娃、維持低消費」。

與上一代朝九晚五的工作相比，如今中國年輕人已很難達到生活與工作的平衡。阿里巴巴、字節跳動等互聯網大廠帶動了中國職場的「996」長工時文化：從早上九點工作到晚上9點，每周工作6天。Bilibili網、拼多多等公司的年輕員工加班猝死的新聞屢見不鮮，時常登上社交媒體討論的頭條。

「996」企業文化令人窒息

雖然中國最高人民法院與人力資源和社會保障部在2021年8月發表聯合聲明，裁定「996」違法，但實際上勞動法和該裁定都並沒有得到很好的執行，中國企業的「996」文化仍在繼續。今年5月，紐約時報專欄作者袁莉的《不明白播客》採訪了三位持有高學歷卻仍找不到工作的中國畢業生，其中一位碩士畢業於英國某頂尖大學的留學生Steven表示，基本上所有公司都在面試時問他是否願意無條件加班，包括國企和規模較大的企業。他投了130份簡歷，參加30多場面試，最終只拿到2個錄用通知。他認爲自己面試失敗的一大原因是坦白了拒絕不合理加班的態度。

2019年，一群中國程序員在代碼共享平台Github上發起996.ICU項目，將那些實行「996」的公司列入黑名單。這些公司將無法使用部分開源代碼，同時求職者也能參照這份名單重新考慮入職決定。上周，湖南省長沙市中級人民法院一份2021年7月的判決書被曝光，顯示996.ICU項目的三位發起人被認定借炒作「996」工作制、犯有顛覆國家政權罪，各判處有期徒刑五年、三年和兩年。

居高不下的房價也是中國年輕人選擇「躺平」的原因之一。根據諸葛找房數據研究中心的調查，2022年中國百座重點城市的房價收入比為12.4，仍然遠高於世界銀行提出的發展中國家合理房價收入比3~6。其中北上廣深四個經濟發達城市的整體房價收入比達30.4，年增幅6.89%。

每5個青年1個失業

今年5月，中國16-24歲青年失業率上升到20.8%，較4月增加0.4%，再創歷史新高。這一數字已是連續6個月上升。在就業不景氣的背景下，一些已在大公司工作的年輕人的躺平方式，是放棄白領職位，轉而從事咖啡師和收銀員等藍領工作。一位自稱字節跳動前員工的年輕女生辭職後轉行賣起了快餐，她在小紅書發帖稱「脫離公司太快樂了」，截至6月21日點贊量超過1.2萬。她寫道：「每天就是買菜，洗菜，切菜，炒菜，打菜，洗碗，搞完就下班」，「再也沒有日報，週報，月報，述職報告，再也不用面對kpi」。

經濟爆炸式增長曾讓上一代人獲益，但到這一代年輕人進入社會時，發展紅利早已被瓜分殆盡，「上流無望」。大學畢業生過剩、學歷貶值，生活、住房成本上漲是各國共同面臨的危機，中國則又加上勞動權益得不到保障的問題。在經濟下行等多重因素作用下，年輕人再努力奮鬥都無法帶來同等的回報，自然也就索性選擇「躺平」。如果這些根本問題得不到解決，卻一味指責年輕人「脫不下孔乙己的長衫」，恐怕無助拯救持續上漲的失業率數字。

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