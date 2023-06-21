【網絡熱話】美國擁$1,700萬已屬有錢人　網民：香港人層樓都差唔多　香港要有這個金額方稱為富豪

嘉信理財 (Charles Schwab) 最新調查發現，有48%受訪者認為自己稱得上是富有，而他們的平均淨資產為56萬美元（約436.8萬港元）。 至於多少資產才能加入美國富人的行列，受訪者平均認為最少需要220萬美元（約1,716萬港元），這個金額幾乎是自認為有錢人平均淨資產的4倍！

心中富有才算真正「有錢」

結果顯示，大眾對「富有」的定義正在改變，不少人將財富和幸福聯繫在一起，而不單止是資產。有超過五分之三受訪者認為，與親人建立良好關係比「擁有很多錢」更能描述「富有」的感覺。被問及甚麼代表財富時，有40%受訪者認為是「幸福感」，32%受訪者認為是「金錢」，26%認為是「資產」。

在討論區就有網民表示：

220萬美金其實只係comfortable poor 唔洗打份牛工

香港人唔計自住樓，有220萬美元等值流動資產已經可以提早退休

220萬美金

我諗仲要睇你係美國邊個地區

如果紐約 洛杉磯呢啲國際大城市

220萬美金可能真係好普通



相對二線城市..220萬美金可能真係好襟用

220萬美元好多香港人層樓都差唔多呢個數啦 仲未計其他資產 30年供完後， 個標準就唔係220萬美元架啦

可能係600萬美元

至於香港人要有多少錢才算得上是「富豪」？英國投資移民諮詢公司Henley & Partners就把高淨值人士（High Net Worth Individuals）定義為擁有超過100萬美元（約780萬港元）可投資資產的人。

香港擁$2,700萬方稱得上富豪

該公司最新報告顯示，香港「百萬富翁」的人士有12.95萬名，全球排第7位，人數按年少27%，是上榜之中跌幅最大的城市。若要成為香港最有錢的1%人，萊坊（Knight Frank）的一份財富報告表示，只要你有340萬美元（約2652萬港元）就可以了。

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