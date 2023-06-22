月入2.2萬多元想多儲錢　網民獻計8個省錢小方法

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日本「飛特族」、韓國「袋鼠族」興起 為什麼各地青年都躺平？
百物騰貴，唯欠人工難升，相信這是一眾打工仔的心聲。近日，有同樣苦惱的打工仔在網上發佈貼文稱，自己每個月人工22,700元，要交4500元家用，想儲多點錢，因此詢問大家意見。
開源才是儲錢大前提
大家紛紛提出建議，有人説道，賺更多錢才是儲錢的最佳方法，這位網友舉了一個例子，假如一個月收入15,000元，一個月儲10,000元，剩下5000元供日常開支，可謂非常辛苦，並且存下的錢也不算多。如果一個月收入達到50,000元，一個月基本開支15,000元，可以儲到35,000元，日常生活不用太拮据之外，還可以存在翻倍的錢。
有另外一個網友表示贊同這個想法，並説道，就算要求低一點點，一個月收到達到32,000元，每個月總開支同樣是15,000元的情況下，每個月都可以存到17,000元。但如果按照22,700元來計算，要想儲到17,000元，若扣除4500元家用，每個月只剩下1200元可使用，可以説是沒有可能。
於是，他們都建議，發佈這篇貼文的樓主馬上行動，利用星期六、日或公眾假期，多做一些part-time，以此來增加收入，達到儲蓄目的。
同樣收入的網友儲錢法
當大家都在詢問貼文樓主是否因為家用太多而感到壓力太大時，有一位網友説道，自己上一份工收入和樓主差不多，還要給高達10,000元家用，但他找到了7個日常省錢的小妙招：
其實，生活中有很多幫助我們省錢的小方法，擅於利用這些方法，積少成多，自然儲蓄就會愈來愈多。
「零和預算」新式儲蓄大法 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
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欄名 : 理財加油站