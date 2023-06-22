  • 30°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 11:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

月入2.2萬多元想多儲錢　網民獻計8個省錢小方法

個人增值 09:30 2023/06/22

分享：

分享：

百物騰貴，唯欠人工難升，相信這是一眾打工仔的心聲。近日，有同樣苦惱的打工仔在網上發佈貼文稱，自己每個月人工22,700元，要交4500元家用，想儲多點錢，因此詢問大家意見。

開源才是儲錢大前提
大家紛紛提出建議，有人説道，賺更多錢才是儲錢的最佳方法，這位網友舉了一個例子，假如一個月收入15,000元，一個月儲10,000元，剩下5000元供日常開支，可謂非常辛苦，並且存下的錢也不算多。如果一個月收入達到50,000元，一個月基本開支15,000元，可以儲到35,000元，日常生活不用太拮据之外，還可以存在翻倍的錢。

有另外一個網友表示贊同這個想法，並説道，就算要求低一點點，一個月收到達到32,000元，每個月總開支同樣是15,000元的情況下，每個月都可以存到17,000元。但如果按照22,700元來計算，要想儲到17,000元，若扣除4500元家用，每個月只剩下1200元可使用，可以説是沒有可能。

於是，他們都建議，發佈這篇貼文的樓主馬上行動，利用星期六、日或公眾假期，多做一些part-time，以此來增加收入，達到儲蓄目的。

同樣收入的網友儲錢法
當大家都在詢問貼文樓主是否因為家用太多而感到壓力太大時，有一位網友説道，自己上一份工收入和樓主差不多，還要給高達10,000元家用，但他找到了7個日常省錢的小妙招：

  • 擅用coupon，時刻關注自己日常消費用到的coupon，例如超市、餐廳等等，都不時會推出各種coupon，每次一推出，他就回去領取。
  • 經常穿那幾件衣服和鞋，等穿到破爛再買。
  • 去便宜的快餐店吃午餐，如果沒有時間帶飯，盡量選擇相對較便宜的餐廳。
  • 如果要看書，只會去圖書館借閲，或者用ipad看電子書，鮮少購買實體書。
  • 在週末或放工後，要社交有不像浪費錢，參加免費講座或加班。
  • 電話及電腦等電子設備等用壞才買，不會追求電話更新換代。
  • 去銀行做定期存款，選擇一種適合自己的理財方式。
  • 盡量用信用卡cash dollar或fun dollar付費

其實，生活中有很多幫助我們省錢的小方法，擅於利用這些方法，積少成多，自然儲蓄就會愈來愈多。

「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族

想提早退休？這9種東西一定不可以買

加人工後　不要忘記調整儲蓄率　免陷「生活膨漲陷阱」

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

港人平均28.7年才達到「財務自由」　5個財富水平　你在哪一階段？
2023/06/21
港人平均28.7年才達到「財務自由」　5個財富水平　你在哪一階段？
理財加油站 - 相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
2023/06/20
相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
2023/06/19
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
2023/06/19
「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
加人工後　不要忘記調整儲蓄率　免陷「生活膨漲陷阱」
2023/06/15
加人工後　不要忘記調整儲蓄率　免陷「生活膨漲陷阱」
財務自由 經濟 信用卡 定期存款 退休 香港 銀行 網絡熱話 日常開支 儲蓄

上一篇文章

日本「飛特族」、韓國「袋鼠族」興起　為什麼各地青年都躺平？

下一篇文章

【北上消費喜訊】支付寶即日起可綁Mastercard
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
理財加油站 - 相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
凌晨起床搭廉航返工　21歲實習生靠「超級通勤」每月慳6千元
凌晨起床搭廉航返工　21歲實習生靠「超級通勤」每月慳6千元
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
【網絡熱話】內地月入3000屬「中等收入」、網民嘲「不如回老家躺平」　香港人賺幾多才是中產？
【網絡熱話】內地月入3000屬「中等收入」、網民嘲「不如回老家躺平」　香港人賺幾多才是中產？
「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款