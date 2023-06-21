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儲蓄不會帶來財富？ 白手起家富豪告訴你真正致富關鍵 「怕失去」會成為障礙

個人增值 15:27 2023/06/21

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不少人都以儲蓄為目標，認為儲蓄可以有助實現財富。如果富有等同於有很多錢，從邏輯而講，存錢應該可以有助實現目標。不過，儲蓄可以保護資產，但沒有投資就無法實現財富增長。投資不僅僅是買股票或房地產，還可以是投資自己的教育、技能或事業，讓自己能夠創造更多的價值和收入。要謹慎運用儲蓄，讓錢流動起來，實現真正的財富增長。白手起家的百萬富翁Barbara Corcoran和Grant Cardone亦認為儲蓄不會帶來財富。

Barbara Corcoran作為房地產企業家、及美國ABC電視台發明真人秀節目《創智贏家》(讓創業者展現新發明及獲平台資助的節目) 主持之一，她表示「我只是不相信存錢，我這輩子從來沒有存過一分錢。」

「現金流為王」是Barbara Corcoran的座右銘。她表示，真正的財富來自於投資，投資於創造現金流的東西。不要害怕投資，因為恐懼反且會阻礙淨資產的增加。與其存錢又不敢花錢，不如將其投資於能帶來更多收入的資產。Corcoran還建議投資於可產生現金流的資產，例如房地產。她亦建議把錢花在正確的事情上，比如投資初創公司等等。

另外，Grant Cardone是Cardone Capital的首席執行官兼《10倍法則》的作者，他亦在最近於社交平台最新貼文中指出：儲錢、儲錢、儲錢不會帶給你財富。

    點擊圖片放大

「全職工作不會帶給你財富。
儲錢、儲錢、儲錢不會帶給你財富。
揮霍無度不會帶給你財富。
害怕不會帶給你財富。

唯一能帶給你真正財富的是投資。」

──Cardone Capital的行政總裁兼 《10 倍法則》作者Grant Cardone 最新Twitter貼文

Grant Cardone和Barbara Corcoran指出，消費和投資是積累財富關鍵。他們認為，讓錢流動起來才能帶來真正的財富。但是，投資是一個有風險的行為，糟糕的投資會令人血本無歸。這也是很多人為什麼害怕投資的原因。

別讓恐懼妨礙你

但Grant Cardone表示，不要讓恐懼妨礙你，因為股市都會從每一次大幅下跌中恢復過來，所以如果你進行長期投資，你很有可能會看到你的資金增長。一種明智且流行的入門方式是投資低成本指數基金。這些投資工具費用低於主動管理基金，是獲得多元化投資組合的一種廉價而有效的方式，而且沒有像挑選個股的風險那樣大。

要相信錢能賺錢

很多人都會為致富，寧願節省金錢一直存錢，就算有機會也不敢花錢投資或創業，一直怕錢會變少及有所損失，Barbara Corcoran指她的母親告訴她，為錢發愁是浪費時間，相信錢能賺錢，願意善用並花掉它，才是真的管用，。不要讓害怕和恐懼妨礙，讓錢流動起來，是Corcoran 和 Cardone 建議的關鍵。

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