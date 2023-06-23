10萬家庭使用　「標準普爾家庭配置法」

大部分人都知道投資可以帶來資產增值，但無論是網上還是日常好友聊天中，總會有人發問：「最近有咩投資推薦？」「買邊幾隻股好啊？」，事實上，不單是買某一種資產能帶來投資收益，資產配置亦至關重要。以下將介紹一個全球公認的資產配置大法，無論是管理個人投資還是家庭資產配置均適用。

標準普爾家庭配置法

標準普爾(Standard & Poor's)是全球三大信用評級公司之一，曾經通過研究全球10萬個資產穩定增長家庭，專注研究他們的家庭理財法，從而得出標準普爾家庭配置象限圖，此象限圖還被公認為最合理並具參考性的穩健家庭資產配置法。

標準普爾家庭資產象限圖的四個部分，也就是將一個家庭的收入分成四個賬戶，其中10%是日常消費所需、20%是突發情況所需（意外重疾保障）、30%是高風險投資所需、40%是低風險保本投資所需。由於四個部分作用不一致，相對應的投資方式也會有所區別，以下將詳細分析各個象限對應到日常生活中的規劃。

第一象限：10%日常消費所需

這個賬戶非常簡單，就是一個家庭日常基本消費所需要的錢，包括一日三餐、搭車、房租、家庭用品等等衣食住行部分，但不包括其他任何除了維持生計的享樂消費。這部分一般只佔家庭總資產的10%，大概是3個月到6個月的生活費。

第二象限：20% 醫療、意外保障所需

生活中難免發生意外，而通常也需要一大筆錢來解決，例如，遭遇意外事故、疾病等等，所以應該預留足夠的錢來應對突發情況，一般而言，這部分一般佔家庭總資產的20%。一旦發生意外，可發揮巨大作用。

第三象限：30% 高風險投資收益

投資對於資產增值是非常重要的作用，不過，眾所周知，投資會面臨兩面性，不是賺錢就是賠錢，因此，為了最大限度減少賠錢的數額，要將用於投資的錢分成衝刺賬戶和保本賬戶，既可以保留賺大錢的機會，也可以變相減少賠錢帶來的損失。而第三象限這個賬戶就是屬於衝刺型高風險賬戶，主要投資於股票、基金、房地產等等。

第四象限：40% 低風險保本收益

而第四象限就主要是保本的部分，主要投資一些可以帶來長期收益的資產類別，一般是低風險、穩健收益的投資品，雖然收益會比較少，但長期而言可以達成讓財富穩步增長的目標，與第三象限部分的區別主要就是風險和收益。

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