29歲女月入4萬想置業　買5隻港股都蝕50%　應否沽貨認輸？

已婚人士即將踏入30歲，小朋友出生不到半年，仍與家人同住，想儲錢買樓，憑著月入4萬不多不少，但無投資經驗，持有的股票更蝕了過一半，面對置業的需要，到底應不應該出售虧損的股票買樓? 看看龔成是如何回應:

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讀者:

小妹29歲 打工月入40k 已婚

小朋友5個月大 長老幫手湊

有做副業 網店賣日用品

岩岩開始做 每個月都有5-6k收入

同屋企人住 暫無租金煩惱

家用比緊8k

資產唔多

現金：30萬

股票：

瑞聲科技 （02018） 4手 平均買入價$48

中國鐵塔 （00788） 10手 平均買入價$1.51

京東健康 （06618） 1手 買入價$198

藍月亮集團 （06993） 3手 平均買入價$15

醫渡科技 （02158） 1手 買入價$59

全部股票都蝕緊超過50%, 因為我唔識管理, 2020年尾個時市紅, 公司同事個個都話炒股 我咩都唔識, 人買我又買 買左又就咁放係度年少無知

請問呀sir有無意見可以比到小妹, 可以點處理呢啲爛股, 想慢慢儲返啲錢出黎買樓

我先生係外國人 前年係佢自己國家買左樓 按揭做左20% 80%其他屋企人幫佢比左

佢每個月都要還貸款, 雖然佢按揭做得唔多，但我係香港買樓都無諗住要佢幫手, 因為佢買佢層樓個陣都無要過我幫手

拜托呀sir比比寶貴意見

龔成︰

首先，你要了解翻自己置業目的。

如果係自住，最重要係"長線供得起 + 滿足到未來10至20年需要"，在這2個大前提下，係可以置業。

若你係為左投資，現時香港樓依然唔平，而且長線唔會再好似過去數十年咁大升，而係變成平穏。若你資金多，想豐富自己財富組合，係可以考慮。但若想視為增值主力，建議你諗清楚。

你現時手上資金不多，若想置業，可以先利用優質股增值。

策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

由於你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

到你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你當時投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區中下部，你現有30萬資金可以先投入一半，用"分注"形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。

至於現有持股，唔係爛股(但也稱不上好優質)，只係你買入價太貴，而導致當佢地回歸合理值時，出現大幅虧損，是很多散戶都面對架問題。

而出現這個問題主因，就是投資知識不足。你現時持股，可以保留，但唔建議加注。係你學會更多知識前，建議集中用以上策略和股票，作為你投資目標。

我建議你要多讀投資相關書本、年報，新聞和報讀相關課程。書本上，你可以睇我寫架《80後千萬富翁》、《財務自由行》和《股票勝經》，都適合初學者。

另外，本人的【投資倍升股課程】適合初學者的，每一課後都會有指引比你，要你在一星期內找那些資料，溫那些內容，只要你跟著去完成，到你讀完整個課程後，你已能自己選股、投資、評估平貴，在投資上已掌握了一定的知識。

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