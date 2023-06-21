美息年內或再上調　按息於下半年仍有上升壓力

美國聯儲局6月會議決定暫停加息，但儲局委員預計到2023年底，美息仍將上升0.5厘。近日香港銀行同業拆息全面上升，若美息在年內再次上升，香港的最優惠利率很可能隨之上升。

新造按揭或升至3.8厘

美國聯邦基金利率由2022年3月進入上升周期，在過去一年多的時間中，當美息上升時，香港最優惠利率往往不加，即使跟加，加幅往往也不及美息。結果一年多下來，美息已上升5厘，而港元最優惠利率僅上升0.75厘。

然而，港元拆息在周初全面突破5厘水平，與銀行按揭相關的一個月拆息與最優惠利率差距進一步收窄，情況代表銀行按揭業務息差縮小。除非有大量熱錢湧入，否則拆息在短期內難見明顯回落。在拆息持續高企的情況下，如下半年美息再上調，可能出現「最優惠利率跟足美息上升」的情況，估計新造按揭利率可能從現在的3.5厘上升至3.8厘水平。

美息明年或回落 惟本地按息料橫行

根據聯儲局「點陣圖」，今年美息在上升0.5厘之後，明年可能從高位下調1厘。但由於過去一年本地最優惠利率升幅大幅落後於美息，明年（甚至後年）即使美息回落，港元最優惠利率下跌的速度也可能較慢，按揭利率明年較大機率在3.5厘水平橫行。

總結而言，年內美息可能見頂，在拆息高企的情況下，新造港元按息年內料會輕微上升。現時聯儲局估計明年美息有約1厘的下調空間，但由於美息上升期最優惠利率升幅大幅落後，幾可肯定縱使明年美息下調，港元最優惠利率下跌的空間亦有限。置業人士在考慮購買物業時，應充分了解相關風險，並根據個人財務狀況和市場趨勢作出理性判斷。

【關於作者】葉敬誠於宏亞按揭證券公司從事市場研究，有逾十年的按揭業務經驗。希望透過博客文章，推廣按揭風險管理的意識，並協助小業主善用按揭資源。

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