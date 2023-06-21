【MPF】想買美國科技股又唔知點揀？　一文拆解基金在買甚麼

美國科技巨擘先後破頂，散戶在買入個股、ETF（交易所買賣基金）之外，也可以透過強積金投資這些大熱股份。本網整合市場4個主流的強積金計劃（宏利、友邦、滙豐和永明）的相關資料，跟各位讀者一起拆解這批基金的持股。

值得留意，基金組合的持股不時更新和改變，計劃成員要時常注意。本文引用的基金持股資料，也是截至2023年3月底止的數據。

◼MPF基金在買甚麼美國科技股？◼

























在9隻MPF基金當中，以「宏利MPF北美股票基金」的美國科技股佔比31.75%最高，當中包括蘋果公司（8.4%）、亞馬遜（7.2%）和微軟（7.04%）。但去年「股債齊跌」的罕見市況之下，它在2022年累跌32.36%，是宏利環球精選(強積金)計劃當中表現最差的基金。不過根據積金評級（MPF Ratings）最新數據，宏利MPF北美股票基金2023年以來累升19.41%，是同類型基金當中表現最好。

美國科技股佔比第二高是友邦的「美洲基金」（24.28%），主要投資於蘋果公司（7.1%）和微軟（6.21%），其他如Alphabet、輝達、特斯拉等等佔比約2%。儘管此基金於2022年錄得19.3%跌幅，其實在2019年、2020年和2021年均錄得雙位數升幅。

曆年回報： 2019年：+24.53% 2020年：+10.53% 2021年：+26.5%

滙豐強積金方面，「北美股票基金」和「智優逸北美股票追蹤指數基金」的美國科技股佔比也超過兩成，分別為22.4%和21.8%。事實上，這兩隻基金的科技股持股是相同的，只是佔比有些微分別，所以它們的回報表現也十分貼近。今年以來，北美股票基金累升7.66%，智優逸北美股票追蹤指數基金則升7.54%。

過往永明的彩虹強積金計劃並沒有美股基金，選用這計劃的打工仔想投放在美股，就要選擇「行業股票基金」。事實上，此基金的美國科技股佔比僅8.7%，持股包括蘋果公司（3%）、微軟（2.8%）、亞馬遜（1.8%）和Alphabet（1.1%）。不過，永明近月就推出「美國股票基金」，投資重點最少70%於美國股票，但暫時未有更多持股詳情。

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