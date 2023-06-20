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想提早退休？這9種東西一定不可以買

退休規劃 18:26 2023/06/20

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人人都想提早退休，唔通人人都可以提早退休咩...在追求財富自由的道路上，有些事情可能要犧牲，以下列出9項想提早退休就不要買的東西，大家一起努力向財自邁進多一步。

1. 奢侈品和體驗

可能你會問，如果不可以享受人生，那麼追求財自又有什麼意義？但這篇文章的前提就是魚與熊掌不可兼得，若想在人生後半段過得較好，現在就要犧牲，首要避免的東西就是奢侈品和體驗，因為它們不可以產生收入。

除非，你可以把名牌服裝、手袋轉售並賺取利潤，那麼它就是一項好投資。但大多數情況下，名貴汽車、名牌手袋等等的奢侈品只會危及你的財務未來，大大透支了為退休而儲蓄的金額。

2. 投機性投資

現在很多人在Youtube或Tiktok推介一些投資產品，甚至在各種的社交平台都有投資群組，但你真的了解這是什麼產品嗎？越是聲稱高收益的產品，潛在的風險越大。如果你的目標是提早退休，最好避開這些地雷，踏實地進行投資。

3. 高收費的金融產品

現在資訊發達，即使是最簡易的退休產品（例如強積金），都有完善的比較平台，哪隻基金的收費與回報不成正比，都一目了然。請謹記，收費高並非壞事，因為它可能同時帶來高收益，但如果一隻基金的回報比低收費的ETF還要差，是時候要作出檢討了。

4. 昂貴的物業

和高收費的金融產品一樣，物業是否昂貴，不只是看它的買入價，但如果計入未來樓價預期、按揭利率、管理及維修開支等項目後，它不能為你轉化成合理的回報，再多的物業都只會變成負累。

5. 高息債務

債務有好與壞之分，好的債務是利息可控、同時可助你帶來更多財富；若債務利息過高，你要利用它來轉化成回報的難度便會加大，變相只會蠶食你的財產，破壞你的儲蓄努力。

6. 度假屋

或許你曾經有過如此想法︰在旅行途中，看到當地物業價格不高，而自己又很喜歡這個地方，因此心郁郁想買下一間作度假之用。這是一個危險的想法，除非它位處黃金地段、有很高升值潛力亦很易出售，否則跨境購置物業及長期管理的難度，會令它變為一項糟糕的投資。

7. 非必需消費

不想令你放棄生活質素，但你非得每餐都是Omasake或高檔咖啡嗎？假使你減少非必需消費、每周省下500元，一年就省下2.6萬元，用這筆錢作投資，它的增長可以很可觀。

8. 最新科技

科技公司強效的銷售手段，容易令人陷入沒完沒了的產品升級之中，這成本也會因此迅速增加。如果你總是在最新產品一發布就購買，那麼你更像是在捐款，而非為退休基金作儲備。

9. 不能給你技能的高等教育

基本上現在人人都有一個學位，甚至是碩士學位，因此你擁有什麼技能，比擁有一個學位更重要。你可以在謀生以外去追求你感興趣的學科，但現實就是有一些其他的學科更能帶給你技能。如果你要負擔學貸才能完成學位，你必需要選擇能幫助你快速還清貸款的學科。

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欄名 : 退休理財

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