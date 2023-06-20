滙豐：投資者對中國市場過於悲觀　内地GDP增長或超5%

踏入2023年中期，滙豐投資管理發表對下半年的投資展望表示，該行認為各主要市場經濟表現的差異將日益擴大，西方仍受到通脹持續和貨幣政策緊縮所壓制，但新興經濟體可能受惠於較低的通脹、中國持續開放及美元走弱等因素，複雜而分化的經濟環境創造了不一致的市場步伐，這將為分散投資和尋求相對優越表現帶來新機會。尤其是中國市場方面，投資者們雖然受到減息等消息影響，對市場預期過於悲觀，但中國股票仍具備較好的投資性。

投資者計入過多風險或下行空間

隨著西方經濟體陷入衰退，亞洲的增長將受到環球貿易放緩的打擊，但同時也受益於區內強勁的經濟復甦。在中國，家庭儲蓄率高、房地產市場觸底反彈、政府支持創造就業機會，有助進一步促進經濟重新開放及提振內需。滙豐投資管理預計，具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持，可維持增長勢頭並提振信心。今年中國國內生產總值增長應該能輕易超越政府設定的5.0%目標，預計增長會介於5%至5.75%之間。

針對上半年中港股市跑輸，包括人行近日宣佈下調貸款市場報價利率(LPR)，以及預計下半年再次降準等消息，令整體市場熱情回落。滙豐投資管理中國及亞洲專項股票主管沈昱表示，事實上，中國市場恢復沒有想象中快，仍需要一定的時間修復資產負債表，投資者們可能還需要給與更多耐心。由於對青年失業率的憂慮上升、房地產市場勢頭減弱，以及地方政府債務水平高企，我們可能會看到一些短期波動。然而，預計具針對性的政策寬鬆和前置性財政支持能夠維持增長勢頭並增強信心。

因此，該行認為，對於目前中國市場，投資者無需過於悲觀，或計入過多的風險或下行空間，在合理寬鬆的流動性環境、新冠疫情緩解和美國預託證券退市憂慮消除下，加上中國已進行多項重大監管變更，近年中國股票的可投資性得到了改善。

中國市場利好板塊

當談及中國市場看好的投資板塊或行業，沈昱表示，看好科技軟硬件（AI）、國有企業改革行業（金融、電信及能源）等，由於疫後復常，消費者外遊熱情高漲，對服務業及旅游業有信心，可以持續持有。該行還預計，針對性措施（例如稅收優惠政策）將有助維持電動汽車和高端製造等行業的增長，以及將有更多有利促進房地產行業發展的相關措施。

新興市場具吸引力

滙豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝表示，新興市場央行貨幣政策寬鬆，加上聯儲局轉向，美元有望進一步貶值，意味著新興市場流動性狀況正在改善。加上，新興市場資產具較低的國家關聯性，為分散投資組合提供潛在支持，因此，建議投資者目前可考慮增加對新興市場的投資，將有助於可降低組合波動性。

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