【今日優惠精選】M+、故宮博物館「七一」免費開放　今午3時搶飛｜雅芳婷盤點清貨低至2折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. M+、 故宮博物館：「 七一」 免費開放 今午3時搶飛

為慶祝香港特別行政區成立26周年，香港故宮文化博物館將於2023年7月1日（星期六）開放7個專題展覽（展廳1至7），讓公眾免費欣賞來自故宮博物院的國寶級文物，加深對中華優秀傳統文化的認識。



訪客可於6月21日(星期三) 下午三時起經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台預訂7月1日的免費標準門票。

2. 雅芳婷 A-Fontane：年度盤點清貨 低至2折

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由6月21日至7月2日，雅芳婷專門店及雅芳婷床褥專門店舉行年度盤點清貨，全場大量床品低至2折起發售。必搶產品包括全棉床笠連枕袋套$149起、卡通舒適枕$150/2個、全棉潮®系列– 睡之錦囊® (基本裝) $399起、樂悅舒適床褥 $2784起等等。

3. AlipayHK：快閃尖沙咀掃碼最多可獲$35餐飲優惠





即日起至8月31日，AlipayHK於厚福街超過20間合作小店掃瞄「密掃街」宣傳單張，即可領取5元優惠券，消費滿40元即可使用。與此同時，在6月22日下午4時，AlipayHK將會派代表宣傳、向途人派發飲品，掃瞄相關二維碼即可領取30元餐飲優惠券。

另外，亦可於6月22日、24日及25日下午1至7時前往厚福街快閃攤位參與小遊戲，勝出同樣可獲30元餐飲優惠券。相關優惠券更可與品牌Channel內的優惠同時使用。優惠券數量有限，送完即止。

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