港人平均28.7年才達到「財務自由」　5個財富水平　你在哪一階段？

財務自由、提早退休是每位打工仔的目標，英國財富管理集團St. James’s Place Asia最新報告指出，香港人平均需要28.7年才能達到財務自由！若要進一步達至「財務充裕」賺夠一生所需，則額外多要11.7年、即合共40.4年。總體而言，只有44%的受訪者滿意自己的財務狀況，當中有49%希望變得更富有，而8%認為自己太富有。

受訪者按五個不同的財富水平並根據以下定義進行分類： （一） 財務穩定： 在支付每月費用後，可以儲蓄部分收入。 （二） 財務安全：在支付每月費用後，可以儲蓄部分收入及進行投資（如有）。 （三） 財務靈活：有需要時，有足夠的投資和/或資產以支付最多一年的生活開支。 （四） 財務自由：如需要時，金融投資和/或資產足以產生足夠的被動收入，維持生活水準。 （五） 財務充裕：財務狀況穩定，收入多於一生所需，需要考慮如何轉移財富。

調查報告顯示，在五種財富水平中，從每個水平轉移到下一個需要花更長時間。大部分財務穩定至財務靈活的受訪者都認為自己不富有（71%）；當他們達至財務自由，才會認為自己有充足的財富。至於達至財務充裕時，便會認為自己擁有的財富太多（28%）。

財富水平 平均年數 財務穩定 -> 財務安全 8.5年 財務安全 -> 財務靈活 9.3年 財務靈活 -> 財務自由 10.9年 財務自由 -> 財務充裕 11.7年

5成人願意減少購買奢侈品

然而，財富增長會否帶來更大的壓力？大多數受訪者（50%）表示，願意減少購買奢侈品以創造更多財富；亦有39%受訪者表示，願意犧牲工作與生活的平衡及追求個人嗜好和興趣（38%）。

受訪者愈富有，便愈有可能主張在生活其他方面作出犧牲以實現目標。與其他財富水平的受訪者相比（穩定－33%; 安全－28%; 靈活－23%; 自由－35%），多達42%財務充裕的受訪者認為可以犧牲與家人共度的時光。

另此，有27%的受訪者表示長期增長和保持財富最重要是耐心投資，其次是金融知識（22%）及有紀律的投資方法（20%）。值得一提的是，四分之三的香港人（75%）認為如果他們有更多的金融知識，個人財富便會變得更多。

保存財富為大多數香港人的首要考慮

調查發現，受訪者建立財富時，擁有經濟保障和保護為他們的首要動力（70%），緊隨其後的是擁有良好的個人生活方式（67%），為家人提供美好生活（65%）以及跨代財富創造（39%）。多達79%的受訪者表示，下一代能保護和增加財富對他們來說很重要，其中31%表示這非常重要。

然而，他們對於何時進行跨代財富轉移的想法各異。大部分的受訪者（37%）認為理想的跨代財富轉移應在家庭成員退休時開始，其次是在家庭成員去世後 （25%），以及家庭成員還健在且仍工作的時候（22%）。16%的受訪者認為不應進行跨代財富轉移。超過一半的受訪者（59%）沒有財富轉移計劃或不相信跨代財富轉移，只有 22%已開始將財富轉移給下一代。事實上，超過八成（83%）的香港人沒有訂立正式的遺囑，比去年的76%有所增加。

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