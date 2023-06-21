  • 30°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 09:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港人平均28.7年才達到「財務自由」　5個財富水平　你在哪一階段？

個人增值 08:00 2023/06/21

分享：

分享：

財務自由、提早退休是每位打工仔的目標，英國財富管理集團St. James’s Place Asia最新報告指出，香港人平均需要28.7年才能達到財務自由！若要進一步達至「財務充裕」賺夠一生所需，則額外多要11.7年、即合共40.4年。總體而言，只有44%的受訪者滿意自己的財務狀況，當中有49%希望變得更富有，而8%認為自己太富有。

受訪者按五個不同的財富水平並根據以下定義進行分類：

（一） 財務穩定： 在支付每月費用後，可以儲蓄部分收入。

（二） 財務安全：在支付每月費用後，可以儲蓄部分收入及進行投資（如有）。

（三） 財務靈活：有需要時，有足夠的投資和/或資產以支付最多一年的生活開支。

（四） 財務自由：如需要時，金融投資和/或資產足以產生足夠的被動收入，維持生活水準。

（五） 財務充裕：財務狀況穩定，收入多於一生所需，需要考慮如何轉移財富。

調查報告顯示，在五種財富水平中，從每個水平轉移到下一個需要花更長時間。大部分財務穩定至財務靈活的受訪者都認為自己不富有（71%）；當他們達至財務自由，才會認為自己有充足的財富。至於達至財務充裕時，便會認為自己擁有的財富太多（28%）。

財富水平 平均年數
財務穩定 -> 財務安全 8.5年
財務安全 -> 財務靈活 9.3年
財務靈活 -> 財務自由 10.9年
財務自由 -> 財務充裕 11.7年

5成人願意減少購買奢侈品

然而，財富增長會否帶來更大的壓力？大多數受訪者（50%）表示，願意減少購買奢侈品以創造更多財富；亦有39%受訪者表示，願意犧牲工作與生活的平衡及追求個人嗜好和興趣（38%）。

受訪者愈富有，便愈有可能主張在生活其他方面作出犧牲以實現目標。與其他財富水平的受訪者相比（穩定－33%; 安全－28%; 靈活－23%; 自由－35%），多達42%財務充裕的受訪者認為可以犧牲與家人共度的時光。

另此，有27%的受訪者表示長期增長和保持財富最重要是耐心投資，其次是金融知識（22%）及有紀律的投資方法（20%）。值得一提的是，四分之三的香港人（75%）認為如果他們有更多的金融知識，個人財富便會變得更多。

保存財富為大多數香港人的首要考慮

調查發現，受訪者建立財富時，擁有經濟保障和保護為他們的首要動力（70%），緊隨其後的是擁有良好的個人生活方式（67%），為家人提供美好生活（65%）以及跨代財富創造（39%）。多達79%的受訪者表示，下一代能保護和增加財富對他們來說很重要，其中31%表示這非常重要。

然而，他們對於何時進行跨代財富轉移的想法各異。大部分的受訪者（37%）認為理想的跨代財富轉移應在家庭成員退休時開始，其次是在家庭成員去世後 （25%），以及家庭成員還健在且仍工作的時候（22%）。16%的受訪者認為不應進行跨代財富轉移。超過一半的受訪者（59%）沒有財富轉移計劃或不相信跨代財富轉移，只有 22%已開始將財富轉移給下一代。事實上，超過八成（83%）的香港人沒有訂立正式的遺囑，比去年的76%有所增加。

【職場趨勢】大學畢業入息中位數$35,000　這個行業竟比得上金融業？

【網絡熱話】內地月入3000屬「中等收入」、網民嘲「不如回老家躺平」　香港人賺幾多才是中產？

「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

理財加油站 - 相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
2023/06/20
相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
2023/06/19
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
2023/06/19
「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
加人工後　不要忘記調整儲蓄率　免陷「生活膨漲陷阱」
2023/06/15
加人工後　不要忘記調整儲蓄率　免陷「生活膨漲陷阱」
有錢人易有「財富幻覺」　32%高收入家庭低估退休風險
2023/06/14
有錢人易有「財富幻覺」　32%高收入家庭低估退休風險
職場文化 電子支付 被動收入 財務自由 財富及資產管理 壓力 經濟 儲蓄 退休 香港

下一篇文章

滙豐：投資者對中國市場過於悲觀　内地GDP增長或超5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
到銀行有這2個習慣　一眼看穿　你是有錢人還是普通人
【網絡熱話】內地月入3000屬「中等收入」、網民嘲「不如回老家躺平」　香港人賺幾多才是中產？
【網絡熱話】內地月入3000屬「中等收入」、網民嘲「不如回老家躺平」　香港人賺幾多才是中產？
凌晨起床搭廉航返工　21歲實習生靠「超級通勤」每月慳6千元
凌晨起床搭廉航返工　21歲實習生靠「超級通勤」每月慳6千元
理財加油站 - 相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
相同條件、收入卻差逾百倍 剖析難以致富的6大理由
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
有錢人大幅增持現金 但專家說「現金為王」難以戰勝通脹
「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
「零和預算」新式儲蓄大法　 「總收入-支出=0」但不是教你做月光族
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款