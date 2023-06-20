圍棋機器人　AI大模型將人工智能帶到千家萬戶

近年來，人工智能技術不斷突破，AIGC（人工智能生成內容）、AI大模型等創新技術不斷改變人類的生活方式。這些技術不僅在科研領域中受到了廣泛關注，而且在商業領域中也有了廣泛的應用。以商湯為例，最新發布的圍棋機器人便是一個典型例子，展示了AI大模型如何將人工智能帶到千家萬戶。

2016年戰勝人類冠軍的圍棋AI連接著能耗接近人腦的5萬倍的超算，而「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人圍棋版則是一台在家庭書桌上就能擺放的實體機器人。在產品研發過程中，無論是AI大模型，還是商湯大裝置SenseCore的能力，對於幫助研發團隊提升研發水平和研發效率都是不可或缺。

所謂AI大模型，就是經過大規模數據訓練後，能夠適應一系列任務的模型。在語言處理方面，AI大模型可以用於文本潤色和整理；而在代碼生成和測試方面，代碼copilot的能力可以為團隊提供協助。在一個小小的圍棋機器人中，蘊含了多種不同的AI技術和模型，很大程度上是得到了AI大模型、商湯大裝置的幫助。

具語言處理能力 能與用戶對話

例如在語言處理方面，圍棋機器人可以與用戶進行對話，在圍棋相關領域中提供知識、歷史和規則等信息。研發團隊透過針對性細分領域裡去使用較小的模型，從而達到產品所需要的語言處理能力。

除了技術層面之外，下棋機器人雖然已經在人機對弈方面取得了很大的進展，但要真正把一個機器人帶進家庭，千家萬戶能夠去享受它、能夠付得起，還需要更多的努力。以棋盒為例子，雖然透過特殊的設計和機電結構可以降低技術風險，但這樣的設計可能不符合用戶的使用體驗。因此，研發團隊必須不斷迭代和優化，才能做到自由取子效果，回歸真實下棋場景，提供最佳的用戶體驗。

正如商湯科技董事長兼CEO徐立在發佈會演講中談到，從超大的數據中心到小巧的家用機器人，背後源於算力的巨大進步、極高的手眼協同精度和強大的工程創新成果，完成了從極大到極小的巨變，從而把AI帶進千家萬戶。

我們相信，AI大模型已經成為了人工智能應用的核心，它們的能力將在未來被廣泛應用到各種產品中。

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