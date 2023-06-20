  • 32°C
香港時間 : 2023620日 (週二) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

圍棋機器人　AI大模型將人工智能帶到千家萬戶

博客 16:49 2023/06/20

分享：

分享：

近年來，人工智能技術不斷突破，AIGC（人工智能生成內容）、AI大模型等創新技術不斷改變人類的生活方式。這些技術不僅在科研領域中受到了廣泛關注，而且在商業領域中也有了廣泛的應用。以商湯為例，最新發布的圍棋機器人便是一個典型例子，展示了AI大模型如何將人工智能帶到千家萬戶。

2016年戰勝人類冠軍的圍棋AI連接著能耗接近人腦的5萬倍的超算，而「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人圍棋版則是一台在家庭書桌上就能擺放的實體機器人。在產品研發過程中，無論是AI大模型，還是商湯大裝置SenseCore的能力，對於幫助研發團隊提升研發水平和研發效率都是不可或缺。

所謂AI大模型，就是經過大規模數據訓練後，能夠適應一系列任務的模型。在語言處理方面，AI大模型可以用於文本潤色和整理；而在代碼生成和測試方面，代碼copilot的能力可以為團隊提供協助。在一個小小的圍棋機器人中，蘊含了多種不同的AI技術和模型，很大程度上是得到了AI大模型、商湯大裝置的幫助。

具語言處理能力   能與用戶對話

例如在語言處理方面，圍棋機器人可以與用戶進行對話，在圍棋相關領域中提供知識、歷史和規則等信息。研發團隊透過針對性細分領域裡去使用較小的模型，從而達到產品所需要的語言處理能力。

除了技術層面之外，下棋機器人雖然已經在人機對弈方面取得了很大的進展，但要真正把一個機器人帶進家庭，千家萬戶能夠去享受它、能夠付得起，還需要更多的努力。以棋盒為例子，雖然透過特殊的設計和機電結構可以降低技術風險，但這樣的設計可能不符合用戶的使用體驗。因此，研發團隊必須不斷迭代和優化，才能做到自由取子效果，回歸真實下棋場景，提供最佳的用戶體驗。

正如商湯科技董事長兼CEO徐立在發佈會演講中談到，從超大的數據中心到小巧的家用機器人，背後源於算力的巨大進步、極高的手眼協同精度和強大的工程創新成果，完成了從極大到極小的巨變，從而把AI帶進千家萬戶。

我們相信，AI大模型已經成為了人工智能應用的核心，它們的能力將在未來被廣泛應用到各種產品中。

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 商湯君

欄名 : 大AI無疆

最新專欄文章 更多

AI節能減碳　為可持續發展提供更多可能
2023/05/23
AI節能減碳　為可持續發展提供更多可能
【人工智能】突破智能汽車想像 人機共駕 感知用戶情緒
2023/04/27
【人工智能】突破智能汽車想像 人機共駕 感知用戶情緒
【人工智能】踏進AGI時代 超越人類智能 「大模型+大算力」解鎖更多可能
2023/04/13
【人工智能】踏進AGI時代 超越人類智能 「大模型+大算力」解鎖更多可能
AI是生產「生產力工具」的工具 「新二八定律」下 人類如何自處？
2023/03/09
AI是生產「生產力工具」的工具 「新二八定律」下 人類如何自處？
香港代表團外訪沙特 如何開拓新商機? 商湯：原創AI共建兩地交流橋樑
2023/02/10
香港代表團外訪沙特 如何開拓新商機? 商湯：原創AI共建兩地交流橋樑
科技產品 科研 經濟 香港經濟日報 人工智能

下一篇文章

8款新口味糭賀端午節　馬拉榴槤+純素肉絲+韓式泡菜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

保險供款25年　退保價值竟少於已繳保費？
保險供款25年　退保價值竟少於已繳保費？
【理財個案】40歲有10萬儲蓄　如何5年內置業？
【理財個案】40歲有10萬儲蓄　如何5年內置業？
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
夫婦未夠40歲坐擁三層樓　想盡早財務自由　專家︰資產太集中於物業有風險
夫婦未夠40歲坐擁三層樓　想盡早財務自由　專家︰資產太集中於物業有風險
西環煲仔飯蘭桂坊插旗　吳錫輝力推4大必吃菜式
西環煲仔飯蘭桂坊插旗　吳錫輝力推4大必吃菜式
【加密市場一周】香港研零售CBDC應用、中銀國際發數字化票據
【加密市場一周】香港研零售CBDC應用、中銀國際發數字化票據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款