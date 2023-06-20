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科技改寫投資　對的時機，要有對的平台

博客 15:29 2023/06/20

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蘋果公司月初公布其頭戴式空間運算裝置Vision Pro，以混合實景提供沉浸式體驗。傳媒試用後紛紛對其空間感、影音效果和操作方式均讓人讚不絕口。有評論更指Vision Pro將如當年的智能手機一樣，創造全新的社會運作模式。筆者從事金融業多年，認為科技除了為生活帶來更便利和色彩，亦為投資市場帶來龐大機遇。

回顧過去10年，投資者對科技業竉愛有加。單是行業龍頭FAAMG (Facebook (Meta), Amazon, Apple, Microsoft, Google)，市值就已爆升800%至超過10萬億美元。筆者身邊很多早著先機的朋友至今已在市場獲利甚豐。但亦有部分投資新手雖看好科技業前景，亦礙於得不到選擇投資產品的專業意見，或者認為投資程序複雜及準備功夫繁多，所以一直沒有實際行動。

複雜投資程序令人卻步

其實金融科技近年已改寫個人投資服務。今天，只要在手機上指尖一揮，就可以買賣心水股票和基金。即使不想花太多精力在投資理財上，亦可將投資任務交給智能理財顧問，隨時獲取專業理財建議及追蹤進度。

如果看好某一行業的前景，有意主動出擊投資心水板塊，可利用基金產品投資一籃子公司，分散風險。市場上的基金產品包羅萬有，甚至花多眼亂。筆者建議投資者在選擇基金產品前，可留意交易平台是否有為客戶綜合和分析專家意見，並整理出熱門投資主題（如創新科技、醫療科學、ESG等）。舉例說，ChatGPT熱潮令市場對AI公司大感興趣。一個理想的基金交易平台就能提供AI科技的投資主題，並羅列表現出色的相關基金產品，省下投資者不少的準備功夫。

交易費用阻礙部署

此外，筆者亦建議投資者留意平台的收費模式。傳統收費模式大多是在每次交易時收取基金價值的1-2%作為認購費。有市場調查結果發現，投資者平均一年調整基金配置四次。由此推算，一年下來，客戶單是基金買賣已先蝕近8%。不過近來亦有平台推出只收取基金價值0.08%的月費模式，投資者不但能節省交易費用，同時也不用再被昂貴的認購費影響投資決定，提高調整部署的靈活性。當交易費用不再是個障礙，投資者自然能隨時緊貼市況捕捉良機。

總而言之，投資當然要考慮市場因素，但選好交易平台，亦能化繁為簡，提高投資效率和回報。

【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

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