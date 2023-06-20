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美聯儲「鷹派跳過」加息　尚待更多數據支撐判斷

博客 15:45 2023/06/20

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經過超級議息週後，美歐兩大央行的議息結果均符合市場的預期，議息當日，歐元上升令美元指數曾低見近102水平。雖然美聯儲於6月選擇暫停加息以觀察加息對經濟的滯後效應，但利率點陣圖則顯示年底利率中位數預測上調至5.6%，故今次議息結果被視為鷹派跳過加息。而在經濟數據預測中，今年的經濟增長預測及核心個人消費開支平減指數的預期均被調高，由此可見當局預期通脹仍然存在韌性。因此，美聯儲本次按兵不動不代表完成本次加息週期，只是需要更多經濟數據，包括信貸市場緊張情況以判斷未來貨幣政策。

有待更多數據支撐加息判斷

參考過去40年核心通脹與聯邦基金利率的關係，美聯儲從未在核心通脹高於聯邦基金利率時停止加息，而現時最新核心通脹回落至5.3%，仍高於聯邦基金利率現水平。除非7月議息前美國通脹有明顯回落，否則7月還是有加息的機會，那麼在息差上美元將不會太弱。同時，在過去加息周期末段，信貸市場容易出現收緊的情況，不排除令市場出現波動性，令美元再發揮避險功能。不過，在下半年是加息週期完結的大方向下，美元走勢仍有所限制。

正當美聯儲選擇鷹派跳過加息，歐央行同日晚上宣佈加息25基點，存款利率上升至逾20年來的高位，並一如預期落實由7月開始停止3.2萬億歐元資產購買計劃的再投資。雖然近日歐元區的通脹有所回落，但央行行長拉加德會後聲明中仍表示沒有考慮暫停加息行動，強化市場對7月加息的預期，議息當日歐元兌美元更上升至1.0953。

加息預期提振美匯　將壓制歐元升勢

然而6月初歐元從低位1.07附近急升至接近1.10水平，正反映了美聯儲及歐央行貨幣政策的短期差異。歐元未來升勢能否持續在於二大因素：一為經濟及通脹數據，由於近日歐元區的領先指標有所回落，且歐元區進入了技術性經濟衰退。若然未來經濟及通脹明顯回落令市場預期歐央行7月再度加息後便會暫停，那便會限制歐元的升勢；二為美聯儲的加息預期，由於本輪歐元的急升在於歐美貨幣政策差異，如果美聯儲7月加息預期逐漸反映於美元，便將限制歐元的升勢。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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撰文 : 張詩琪 中銀香港個人數字金融產品部高級財富策略師

欄名 : 中銀財富解碼

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