【職場趨勢】大學畢業入息中位數$35,000　這個行業竟比得上金融業？

隨著疫情過去、社會復常，整體香港打工仔的入息中位數均見升勢。根據政府統計處最新數字，就業人士每月收入中位數從2022年第一季的18,800元升至今年首季的20,000元，按年升1,200元或6.38%；對比2022年第四季的19,000元，按季則錄得1,000元或5.26%升幅。

◼不同學歷的收入中位數◼

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6個不同教育程度當中，只有「專上教育 : 文憑 / 證書」維持不變，其餘5個程度按年錄得5.96%至9.09%升幅不等。因應低基數效應，以至小學及以下的升幅高達9.09%，其實以金額計只是1,000元，比整體上升1,200元還少。

就按季變幅而言，以副學士升8.5%最多，從去年第四季的20,000元增加1,700元至上季的21,700元。若是以金額計算，則以學位課程表現更好，從2022年第四季的33,000元上升至2023年首季的35,000元，按季升幅6.06%。

◼不同行業的收入中位數（按低至高排序）◼

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以上季香港打工仔收入中位數20,000元計算，在8個行業為類當中，「零售、住宿及膳食服務」、「公共行政、社會及個人服務」和「製造」均跑輸大市，「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊」剛好處於中位數，其餘4個行業「建造」、「其他行業」、「進出口貿易及批發」和「金融、保險、地產、專業及商用服務」均高於大市。

「進出口貿易」與金融相同

金融再細分「金融及保險」達$36,300

在8個行業當中，以「進出口貿易及批發」和「金融、保險、地產、專業及商用服務」的收入中位數24,000元最高。若拆分細項，則以「金融及保險」的36,300元排行第一。

此外，男女之間的收入中位數差距再度擴大，從去年第四季的5,900元提高至6,800元。期內，男性收入中位數按年增加1,800元或8.57%；女性收入中位數則上升1,000元至6.67%。

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