全球生活成本最貴地方　首三位都是亞洲　香港排第三

瑞士寶盛發布第四期《全球財富及高端生活報告》，與往年一樣，瑞士寶盛高端生活指數分析全球25個主要城市一籃子商品和服務價格，追蹤各大城市在維持高淨值「美好生活」方式的相對成本。2023年的瑞士寶盛高端生活指數顯示，亞洲連續第四年成為世界上生活成本最高的地區，新加坡由第5名躍升至第1名，首次位列瑞士寶盛高端生活指數榜首，而去年位居首位的上海及香港則排名第2及第3位，前三名均由亞洲城市包辦。



另外，在亞洲其他城市中，出現了兩種截然不同的情況：東京和悉尼等發達經濟體的排名持續下滑，而曼谷、雅加達和孟買等發展中經濟體的排名則愈來愈高，孟買從第24名上升至今年第18名。

報告還指出，首期報告以來，歐洲、中東和非洲（EMEA）首次成為生活成本最低的地區，特別是歐洲城市的排名普遍下降，去年排名第二的倫敦今年跌至第四位。

物價不斷上漲

報告顯示，過去12個月，隨着物價持續上漲，全球消費者均面對生活成本上升的趨勢。根據瑞士寶盛高端生活指數，物價按美元計算平均上升6%，按當地貨幣計算則上升13%，數據反映全球通脹率持續高企，原材料、能源、燃料和人力成本不斷攀升。

於香港而言，隨着旅遊需求回升，酒店業面臨較其他城市更高昂的營運、食品及人力資源成本，因此酒店客房 (+102%) 及高級餐飲 (+45%) 錄得最大的升幅。汽車價格按年上漲30%。雖然居住成本下降2%，但香港樓價仍然冠絕全亞洲，並為全球第二高。

疫後亞太區消費尤為强勁

疫情過後，抑壓已久的消費需求急劇增加，推動奢侈品包括威士忌和葡萄酒、汽車和酒店、航班等服務價格大幅上漲，這一趨勢在亞太地區尤為強勁，因為逾半亞太地區受訪者在高級餐飲和酒店的支出更大。

高淨值人士正增加投資

從財務習慣來看，全球高淨值人士正把握機會進行更多投資，這或許反映疫情後的不確定性，只有少數受訪者較往年減少投資。同樣，亞太地區名列前茅，73%的受訪者表示增加投資。高端生活方式調查另一個重要發現，是所有地區絕大多數的高淨值人士均認為可持續性和 ESG 問題非常重要，並會在投資決策中將其納入考量。有關調查結果表明，即使是富裕人士亦會受到不斷上漲的生活成本影響，而目前他們正在啟動之前所積累的資本。

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