  • 30°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊保險2023】唔見電話並非間間都有得保？比較15款旅遊保

博客 11:30 2023/06/22

分享：

分享：

通關復常，不少讀者都計劃到日本、韓國、泰國、台灣等地旅行。旅遊保險與機票、酒店一樣，是不少人去旅行、公幹前必定準備項目。不過，旅遊保險眾多，消費者即使想比較也無從入手。所以，10Life精算師特意將15款熱門旅遊保險評分。

表1：比較15款旅遊保險產品保障評分及保費（港元）
假設受保人為成年人、7天旅程、目的地為日本

    點擊圖片放大

保費差距大 僅4款產品總評分高於8.5
表1顯示15款產品的保費、總評分和個別保障項目的評分。先談談大家關心的保費，以成人受保人、7天日本旅程為例，高低保費差距高達逾倍，由不足200元至逾400元均有選擇，當中保費最低的是安聯（184港元）。

保費高低是否反映產品保障質素? 在15款旅遊保險產品中，有4款產品總評分高於8.5，意味其保障相對全面，但並不是保費最高的4款產品。最高分的是中銀（8.7分），其次是3個同分，分別是安聯，忠意和安達（8.6分），最低分的是AIG（5.9分）。

10Life精算師如何計分？
上面15款產品的計分標準是由10Life精算師訂立。旅遊保險保障眾多，精算師抽取了4大保障類別，並將之逐一評分，然後再按比重計算出總分。

表2：旅遊保險保障類別及評分比重

    點擊圖片放大

部份旅遊保險產品總分低 但個別保障項目表現出色 
總評分只作參考，讀者宜按個人需要，挑選適合自己的產品。事實上，我們發現，有旅遊保險產品的總評分未必出眾，但個別保障項目表現出色。以MSIG為例，它總評分雖然只得7.9，但其旅程受影響評分卻高達9.3分，冠絕全場。為使讀者掌握產品差異，我們進一步比較個別產品（見表3）。

表3：旅遊保險比較（最高賠償金額，港元）

    點擊圖片放大

覆診醫療費用賠償上限差60% 
以醫療及意外保障為例，如果受保人不幸於海外患病，並於回港後的90日內需跟進治療或覆診，旅遊保險一般提供相關保障。然而我們發現，不同旅遊保險就該項目的最高賠償金額差異顯著，中銀的保障金額上限為120,000港元，而豐隆的只有75,000港元，兩者相差60%。

必須提醒，返港後覆診的醫療索償的前提是，受保人必須在外地求診，才可獲得賠償。

手提電話遺失、租車自負額保障不是每間都保
至於大家都在意的手機遺失，並非每份旅遊保險都會涵蓋。如表3顯示，忠意提供有關保障，但美亞卻不保。

順帶一提，就財物損失的相關索償，須符合保險公司指定要求，例如於遺失後24小時內，向當地警方報告，並且於索償時，供由當地警方的書面報告；提交遺失或損毀物件的收據（列明購買日期、價格、型號及類別）等。此外，評估賠償金額時，保險公司或會扣除有關財物折舊和耗損的價值。

另一方面，於海外自駕遊租車，租車公司通常會包一份設有自負費的保險。如受保人於旅程中租用的出租車輛，不幸被偷竊或遭到損毀，美亞不亦會賠償有關自負額。

旅程取消及提早結束賠償上限差150%
旅程取消及提早結束保障是旅遊保險的主打項目之一，保險公司主要賠償受保人預先支付但未能退回的訂金或費用。對消費者而言，賠償上限越高越好。MSIG賠償上限為50,000港元，而美亞為20,000港元，兩者相差150%。

不過，值得留意，如因疾病而取消或提早結束旅程，在索償時，保險公司或會要求受保人提供醫療證明，確認不適合出發外遊，或必須提早結束行程返港。

註：        
1. 本文以產品中較高級別的計劃作比較。         
2. 以上保費資料更新至2023年6月16日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。         
3. 本文最後更新日期2023年6月16日。

【文章來源：10Life；原題：【旅遊保險2023】精算師幫您比較15款產品保障（附獨家評分）

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指重上2萬點下站睇幾多？ 618銷售數據解讀

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

保險供款25年　退保價值竟少於已繳保費？
2023/06/15
保險供款25年　退保價值竟少於已繳保費？
【儲蓄保險】紅利實現率最高130% 3大常見盲點大公開
2023/06/08
【儲蓄保險】紅利實現率最高130% 3大常見盲點大公開
【自製長糧】月領$8000年金？比較3個保單套現方法、終身毋須還款
2023/06/01
【自製長糧】月領$8000年金？比較3個保單套現方法、終身毋須還款
【旅遊保險】買家庭旅遊保險最抵玩？ 保費最低$130／每人
2023/05/25
【旅遊保險】買家庭旅遊保險最抵玩？ 保費最低$130／每人
【子女教育基金2023】5種理財工具、為外國留學作準備（附海外升學費用表）
2023/05/18
【子女教育基金2023】5種理財工具、為外國留學作準備（附海外升學費用表）
電子支付 過客 出入境管制 機票 治療 產品 經濟 保險公司 醫生 泰國

下一篇文章

瑞士沙夫豪森廠房深度遊　親證IWC 「高爾夫球式」自虐錶殼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
保險供款25年　退保價值竟少於已繳保費？
保險供款25年　退保價值竟少於已繳保費？
【加密市場一周】香港研零售CBDC應用、中銀國際發數字化票據
【加密市場一周】香港研零售CBDC應用、中銀國際發數字化票據
西環煲仔飯蘭桂坊插旗　吳錫輝力推4大必吃菜式
西環煲仔飯蘭桂坊插旗　吳錫輝力推4大必吃菜式
【理財個案】40歲有10萬儲蓄　如何5年內置業？
【理財個案】40歲有10萬儲蓄　如何5年內置業？
夫婦未夠40歲坐擁三層樓　想盡早財務自由　專家︰資產太集中於物業有風險
夫婦未夠40歲坐擁三層樓　想盡早財務自由　專家︰資產太集中於物業有風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款