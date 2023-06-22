【旅遊保險2023】唔見電話並非間間都有得保？比較15款旅遊保

通關復常，不少讀者都計劃到日本、韓國、泰國、台灣等地旅行。旅遊保險與機票、酒店一樣，是不少人去旅行、公幹前必定準備項目。不過，旅遊保險眾多，消費者即使想比較也無從入手。所以，10Life精算師特意將15款熱門旅遊保險評分。

表1：比較15款旅遊保險產品保障評分及保費（港元）

假設受保人為成年人、7天旅程、目的地為日本

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保費差距大 僅4款產品總評分高於8.5

表1顯示15款產品的保費、總評分和個別保障項目的評分。先談談大家關心的保費，以成人受保人、7天日本旅程為例，高低保費差距高達逾倍，由不足200元至逾400元均有選擇，當中保費最低的是安聯（184港元）。

保費高低是否反映產品保障質素? 在15款旅遊保險產品中，有4款產品總評分高於8.5，意味其保障相對全面，但並不是保費最高的4款產品。最高分的是中銀（8.7分），其次是3個同分，分別是安聯，忠意和安達（8.6分），最低分的是AIG（5.9分）。

10Life精算師如何計分？

上面15款產品的計分標準是由10Life精算師訂立。旅遊保險保障眾多，精算師抽取了4大保障類別，並將之逐一評分，然後再按比重計算出總分。

表2：旅遊保險保障類別及評分比重

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部份旅遊保險產品總分低 但個別保障項目表現出色

總評分只作參考，讀者宜按個人需要，挑選適合自己的產品。事實上，我們發現，有旅遊保險產品的總評分未必出眾，但個別保障項目表現出色。以MSIG為例，它總評分雖然只得7.9，但其旅程受影響評分卻高達9.3分，冠絕全場。為使讀者掌握產品差異，我們進一步比較個別產品（見表3）。

表3：旅遊保險比較（最高賠償金額，港元）

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覆診醫療費用賠償上限差60%

以醫療及意外保障為例，如果受保人不幸於海外患病，並於回港後的90日內需跟進治療或覆診，旅遊保險一般提供相關保障。然而我們發現，不同旅遊保險就該項目的最高賠償金額差異顯著，中銀的保障金額上限為120,000港元，而豐隆的只有75,000港元，兩者相差60%。

必須提醒，返港後覆診的醫療索償的前提是，受保人必須在外地求診，才可獲得賠償。

手提電話遺失、租車自負額保障不是每間都保

至於大家都在意的手機遺失，並非每份旅遊保險都會涵蓋。如表3顯示，忠意提供有關保障，但美亞卻不保。

順帶一提，就財物損失的相關索償，須符合保險公司指定要求，例如於遺失後24小時內，向當地警方報告，並且於索償時，供由當地警方的書面報告；提交遺失或損毀物件的收據（列明購買日期、價格、型號及類別）等。此外，評估賠償金額時，保險公司或會扣除有關財物折舊和耗損的價值。

另一方面，於海外自駕遊租車，租車公司通常會包一份設有自負費的保險。如受保人於旅程中租用的出租車輛，不幸被偷竊或遭到損毀，美亞不亦會賠償有關自負額。

旅程取消及提早結束賠償上限差150%

旅程取消及提早結束保障是旅遊保險的主打項目之一，保險公司主要賠償受保人預先支付但未能退回的訂金或費用。對消費者而言，賠償上限越高越好。MSIG賠償上限為50,000港元，而美亞為20,000港元，兩者相差150%。

不過，值得留意，如因疾病而取消或提早結束旅程，在索償時，保險公司或會要求受保人提供醫療證明，確認不適合出發外遊，或必須提早結束行程返港。

註：

1. 本文以產品中較高級別的計劃作比較。

2. 以上保費資料更新至2023年6月16日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

3. 本文最後更新日期2023年6月16日。

【文章來源：10Life；原題：【旅遊保險2023】精算師幫您比較15款產品保障（附獨家評分）】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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