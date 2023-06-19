車保冷知識︰P牌被「加監」或阻礙投保？無claim過都會被加保費

香港公共交通雖然很方便，但買車養車仍是不少人的目標之一。不過，養車的成本可不只是維修、油費、停車場費等等，每年一度的保險也是車主的負擔之一。法例規定，所有汽車使用人（包括車主和受車主准許的使用人）必須為有關汽車購有第三者保險，即俗稱「三保」；如果你想同時保障自身傷亡或損失，可以考慮綜合汽車保險，即俗稱「全保」。

近年考牌人數激增，當中有不少是年輕人，大家在買車保時都會貨比三家，以下有關車保的知識，集中針對私家車，可能會幫到你︰

1. 若P牌被「加監」 或阻礙投保

香港路窄而車多，常生意外，若P牌（即暫准駕駛執照）期間因被扣分而需延長暫准駕駛期（即俗稱「加監」），保險公司有可能因此而不受保。

即使保險公司受理被「加監」後的車保，由於保險公司在釐定保費時，會考慮你有幾多年的駕駛經驗，但「加監」期間卻不被承認，意味即使你有3年駕駛經驗，但由於曾被「加監」，假設是延長半年，在保險公司眼中，會以兩年半的駕駛經驗去釐定你的保費及自負額。

2. 自負額會疊加計算

保險公司會在保單列明自負額（又稱墊底費），若有需要索償，車主要自行承擔「自負額」。而自負額一般會分4個項目，留意是會疊加計算︰

一般自負額︰即假設要索償，車主要自行承擔的基本自負額

「年輕司機」自負額︰一般指25歲或以下的司機

「經驗不足司機」自負額︰一般指2年經驗（包括P牌，但不包括被延長P牌期間），也有些以3年作界定，讀者一定要問清楚

「不記名司機」自負額︰沒有在投保時記名於承保表內的司機

讀者要留意，以上4項自負額，未必是相同金額，假設一般自負額是5000元，而其餘3項自負額是1萬元，若全部條件都觸發，例如一個20歲司機、不足2年經驗、沒有記名，而需要索償，這4項自負額要疊加計算，即合共要自行付3.5萬元，剩餘的金額才由保險公司處理。

3. NCD可以轉移或複製

NCD是指No Claims Discount（無索償折扣），假設1年沒有任何索償，第2年續保時將可獲20% NCD，保費會相應減底，最多可累積60% NCD。因此，若愛車只是輕微損傷，有些車主不會向保險公司索償，因為自行出資維修，累積更多NCD可能更划算。

NCD轉移多用於換車或換保險公司，例如在換車時，取消舊車的保險，把舊車累積的NCD轉移至新車；又例如某間保險公司保費比現有的抵，車主換保險公司時，一併把累積的NCD轉移。

NCD複製則適用於有多於一架車的人，假設你多買了一輛車，你可把原有的車的NCD複製至新車，但要留意，新車的保費不會相同，因為車齡、牌子都是保費考慮的因素；另外，在此情況下，若其中一架車索償，可能兩架車都會一併失去NCD折扣。

4. 為何無claim過都會被加保費

誠如上述提過，保費的釐定因素有許多，除了車主的年齡、經驗、有沒有被扣分、索償歷史等等，還要視乎車齡，因為車齡越大，越易出事或越需要維修，所以即使無claim過，也有可能被加保費。

另外，對於保險公司而言，車保多數是蝕錢生意，香港的交通意外宗數、每年總索償金額、車保行業的盈虧狀況，種種因素都可能考慮在內，所以，若果收到新一期的報價單，發現保費或自負額增加了，不要感到意外。換一家保險公司或中介，可能會有意外收獲。

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