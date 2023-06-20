【今日優惠精選】牛角午市定食半價｜元氣壽司下午茶餐低至$48

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛角：午市定食 半價優惠

即日起至6月28日，於指定店鋪，可以半價138元享用＜極上贅沢和牛燒肉午市定食＞，定食包括日本九州極上黑毛和牛西冷及肉眼、日本豚梅肉及雞腿肉、前菜、昆布湯、飲品及繼續無限追加牛角飯。



限定店舖: 牛角銅鑼灣皇室堡店、九龍塘又一城店、九龍灣德福廣場店、荃新天地店、大埔超級城店、屯門V City店

供應時間: 星期一至五下午5時前 (公眾假期除外)

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2. 元氣壽司：勁慳高達60元 下午茶餐48元起

即日起，元氣壽司推出著數下午茶餐，有多款人氣壽司盛、大阪章魚燒及湯烏冬，只需48元起，勁慳高達60元，網上訂購及到店外賣自取同步供應。

供應時間：2：30pm-5：30pm（只限星期一至五，公眾假期/指定日子除外）

下午茶款式詳情：按此

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3. 惠康：買滿100元 可加36元換購4碗五木各款烏冬碗麵

即日起至6月22日，買任何產品滿100元即可以加36元換購4碗五木各款烏冬碗麵、加33元換購4包四海魚肉燒賣/鮮竹卷/潮式一口粉果，及加75元換購2包三文魚扒。

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撰文：hket小編

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